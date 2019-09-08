Son Dakika Haberleri: Ağır yaralı kadın yaşamını yitirdi eşi yoğun bakımda
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ağır yaralı kadın yaşamını yitirdi eşi yoğun bakımda

1 saat önce

İstanbul'un Pendik ilçesinde eşiyle tartışan kadın kendisini dördüncü katta bulunan dairenin balkonundan aşağıya bıraktı.

Ağır yaralı kadın yaşamını yitirdi eşi yoğun bakımda, System.String[]

İstanbul'un Pendik ilçesinde eşiyle tartışan kadın kendisini dördüncü katta bulunan dairenin balkonundan aşağıya bıraktı. Kadını balkondan düşerken tutmaya çalışan eşi de dördüncü kattan yere düştü.


Kadın öldü, eşi ağır yaralı


Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, evde eşiyle tartışan Hilal Güneş tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendini balkondan boşluğa bıraktı. Eşi Gökhan Güneş ise kadını tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan düştü. Olay yerine çağırılan ambulansla Gökhan Güneş, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Hilal Güneş ise Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı eşlerden Hilal Güneş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken eşi Gökhan Güneş'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. - İSTANBUL

Gökhan Güneş, İstanbul, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı
Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'dan 'hukukun üstünlüğü' etiketli Kaftancıoğlu tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 03:05:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağır yaralı kadın yaşamını yitirdi eşi yoğun bakımda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]