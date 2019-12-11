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Ağıralioğlu: "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesi veririz"
6 saat önce
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:05 Kaynak: AA
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