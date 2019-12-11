Ağıralioğlu: "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesi veririz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesi veririz' - Son Dakika

Ağıralioğlu: "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesi veririz"

6 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

Ağıralioğlu: FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesi veririz

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:05 Kaynak: AA
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