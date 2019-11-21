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Ağıralioğlu: "Grup Başkanvekilimizin yanlış ve kabul edilemez açıklaması partimizin imasını dahi...
7 saat önce
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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