Son Dakika Haberleri: Ağıralioğlu: "Grup Başkanvekilimizin yanlış ve kabul edilemez açıklaması partimizin imasını dahi...
Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: 'Grup Başkanvekilimizin yanlış ve kabul edilemez açıklaması partimizin imasını dahi... - Son Dakika

Ağıralioğlu: "Grup Başkanvekilimizin yanlış ve kabul edilemez açıklaması partimizin imasını dahi...

7 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ağıralioğlu: Grup Başkanvekilimizin yanlış ve kabul edilemez açıklaması partimizin imasını dahi...

İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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