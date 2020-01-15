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Ağıralioğlu: "Hükümetin Libya'daki çatışmayı arabuluculuk rolünü üstlenerek hafifletmeye...
6 saat önce
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşması ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:37 Kaynak: AA
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşması ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)
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