Ağıralioğlu: "Hükümetin Libya'daki çatışmayı arabuluculuk rolünü üstlenerek hafifletmeye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: 'Hükümetin Libya'daki çatışmayı arabuluculuk rolünü üstlenerek hafifletmeye... - Son Dakika

Ağıralioğlu: "Hükümetin Libya'daki çatışmayı arabuluculuk rolünü üstlenerek hafifletmeye...

6 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşması ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşması ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)

Ağıralioğlu: Hükümetin Libya'daki çatışmayı arabuluculuk rolünü üstlenerek hafifletmeye...

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:37 Kaynak: AA
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