Ağıralioğlu: "Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı" - Son Dakika

Ağıralioğlu: "Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı"

18.03.2021 20:51

Ağıralioğlu: "Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı" İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan HDP açıklaması İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin kapatılmasıyla ilgi konuştu.

Ağıralioğlu: "Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan HDP açıklaması

BURSA - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin kapatılmasıyla ilgi konuştu. Ağıralioğlu sadece HDP değil, terörün gölgesinde hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğini söyledi

İYİ Parti ilçe teşkilatının kongresinin katılmak için İnegöl'e gelen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, kongre öncesi esnafı ziyaret etti. Ağıralioğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Ağıralioğlu, olan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak, "Bu konu siyasetin ana gündemi. Türkiye'de terörle ilgili 15 Ağustos 1984'ten beri bir hususi gündem var. İçeride yaşadığımız bu terör saldırılarının, dışarda Türk devletinin başına bela edilmek istenen hesapları var. Türkiye'nin iç istikrarını bozma organizasyonuna dönmüş bir cinayet şebekesinin, zaman zaman siyaseti de enfekte ettiği, zaman zaman siyaseti de lekelediği alanlarla ilgili konuşuyorsunuz, konuşmaya başladığınızdan itibaren. Türkiye bir hukuk ülkesi. Bu topraklarda bin yıldır duruyoruz. Vatanımızın, devletimizin, milletimizin, beraberliğimizin arkasında duruyoruz. Başımıza bin bir türlü gaile geldi yıkılmadık. Bugün de teröre yıkılmayacağız. Ülkemizin medeni ülkeler arasındaki müstesna yerini, demokrasisinin kıymetini, hukukun üstünlüğüne dayalı iradesini gölgelemeden bu problemleri çözebilme kabiliyeti göstermeliyiz. Siyaset bu işlerle ilgili hukukun mihmandarlığında yürümelidir. Yani siyasetçilerin hukuku gölgelediği bir ülkede yaşanmaz. Hukukun siyaset dahil memleketin bütün alanlarını himaye ettiği ülkelerde yaşanılır. Yani biz adalete teslim olmak durumunda olan bir ülkeyiz. Adaletinden emin olunan bir ülkeyi organize etmek durumundayız" dedi.

"Hiç kimse seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılamamalıdır" diyen Ağıralioğlu, "Hiç kimse seçildim diye suç işleme hakkını kazandım duygusu ile siyaset yapmamalıdır. Seçilmiş olmak suç işleme hürriyeti gibi anlaşılmamalı; yahut seçilmiş olmak, terör organizasyonlarıyla irtibatlara kalkan haline getirilmemelidir. Hukuk buna nezaret edecektir. Biz terörle ilgili hassasiyetlerimizi ifade etmiş bir partiyiz. Terör siyasetin değil, memleketin gündeminden çıkarılmalıdır. Al bayrağın altında çocuklarımız mutlu yaşasın diyedir gayretimiz. Al bayrağa sarılı tabutlar görmek istemiyoruz. Al bayrak, altında çocuklarımızın mutlulukla buluşabildiği, özgürlüğümüzün timsali olmalıdır. Nice zamandır bu terör belası bize al bayrağı bir hüzün bayrağı haline dönüştürmüştür. Al bayrağın içerisinde şehit tabutları görmekten, evlat görmekten, baba görmekten, eş görmekten yoruldu bu topraklar. HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermediği müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içerisinde, hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapacaktır. O yüzden HDP, eğer siyasi olarak odak olmuşsa, sadece HDP meselesi değil, terörle problemi olan her parti, yani İYİ Parti de terörün gölgesinde kalırsa, AK Parti de terörün gölgesinde kalırsa, MHP de terörün gölgesinde kalırsa, onlar da kapatılsın. Yani kurallar partilere göre değil, kurallar şahıslara göre değil, kurallar suçlulara göre tanımlanmalıdır. Kim ihlal ederse cezasını ödemelidir" diye konuştu.

Ağıralioğlu: Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı
Ağıralioğlu: Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı
Ağıralioğlu: Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı
Ağıralioğlu: Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı

Halkların Demokratik Partisi, Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, PKK, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ağıralioğlu: 'Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı' - Son Dakika


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