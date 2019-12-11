Son Dakika › Güncel › Ağıralioğlu: '(Libya Mutabakatı) Devletimizin meşru adımlarını sonuna kadar destekliyoruz' - Son Dakika
Ağıralioğlu: "(Libya Mutabakatı) Devletimizin meşru adımlarını sonuna kadar destekliyoruz"
6 saat önce
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:49 Kaynak: AA
Son Dakika Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım