Ağıralioğlu: "Vatan herşeyiyle korununca aziz bir toprak parçasıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: 'Vatan herşeyiyle korununca aziz bir toprak parçasıdır' - Son Dakika

Ağıralioğlu: "Vatan herşeyiyle korununca aziz bir toprak parçasıdır"

6 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşması ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşması ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

Ağıralioğlu: Vatan herşeyiyle korununca aziz bir toprak parçasıdır

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti'den Bahçeli'ye destek: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılmalı' açıklamasını sonuna kadar destekliyoruz
Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı

Son Dakika Haberleri
21:13 FLAŞ - Son Dakika
21:13 İlk yerli İHA motorları Savunma Sanayi?ne teslim edildi - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
21:12 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil,... - Son Dakika
21:11 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 21:18:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağıralioğlu: "Vatan herşeyiyle korununca aziz bir toprak parçasıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]