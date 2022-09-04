Antalya'da turizm bölgesinde yabancı dil bilmeyen taksici kalmayacak - Son Dakika
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Antalya'da turizm bölgesinde yabancı dil bilmeyen taksici kalmayacak

04.09.2022 11:10
Antalya'da turizm bölgesinde yabancı dil bilmeyen taksici kalmayacak

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, iletişimde sıkıntı yaşanmaması için yaklaşık 5 bin taksiciye yabancı dil eğitimi verilecek.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, iletişimde sıkıntı yaşanmaması için yaklaşık 5 bin taksiciye yabancı dil eğitimi verilecek.

Yılın 8 ayında 9 milyondan fazla turist ağırlayan Antalya, salgın sonrası en yoğun dönemini yaşıyor. 5 yıldızlı otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'lara ulaştığı kent, dünyanın dört bir yanından turisti konuk ediyor.

Turistlerin özellikle yabancı dil bilmeyen taksi esnafı ile yaşadıkları problemlerin artması üzerine Antalya Valiliği ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğinde turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde görev yapan taksicilere yönelik yabancı dil kursu çalışmaları başlatıldı.

Eğitim turizmin yoğun olduğu bölgelerden başlayacak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Antalya'nın turizm potansiyeli ile Türkiye'de önemli bir misyonu üstlendiğini söyledi.

Kente gelen misafirlerin memnun bir şekilde ülkelerine gitmeleri için gerek kamunun gerekse özel sektörün özverili çalıştığını anlatan Yazıcı, son günlerdeki turist rakamlarının da bu çalışmanın ne kadar verimli olduğunu yansıttığını belirtti.

Antalya'ya gelen yabancı turistlerin özellikle taksicilerle zaman zaman iletişim sıkıntısı yaşadığı yönünde şikayetler aldıklarını ve bunun üzerine de bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Yazıcı, şunları söyledi:

"Yabancı dil büyük bir problem. Turizm hareketliliği azaldığında merkez, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya gibi turizmin yoğun olduğu yerlerde belli saatlerde pratik ve iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce eğitimi vereceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şoförler Odasının imkanlarını birleştirip, aralık, ocak gibi misafirlerimizin sayısının düşük olduğu dönem için bir planlama yaptık. Başta İngilizce olacak ve konuşma ağırlıklı gerçekleştirilecek."

Yazıcı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ile de görüşerek ders programına ilişkin bir planlama yapıldığını bildirdi.

Slogan: "Yabancı dil bilmeyen taksici kalmasın"

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise taksi esnafının da böyle bir çalışmayı çoktan istediğini söyledi.

Turistin istediği adrese götürülmediği, turistin şoförü, şoförün de turisti anlamadığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını anlatan Alkan, şikayetleri azaltmak amacıyla turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki duraklarda rehber görevlendirildiğini belirtti. Turistin bindiği takside şoförün durağı arayarak turisti rehbere yönlendirdiğini aktaran Alkan, bu uygulamanın da çok sağlıklı olmadığını, yoğunluğun olduğu dönemlerde rehberin yetersiz kaldığını kaydetti.

Antalya'daki turizm hareketliliğinin her geçen yıl arttığına işaret eden Alkan, şoförlere yabancı dil eğitimi projesinin çok daha yararlı olacağını vurguladı.

Vali Yazıcı'nın talimatı ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çalışmalara başladıklarını dile getiren Alkan, "Yabancı dil bilmeyen taksici kalmasın' sloganıyla tüm taksici esnafımıza ilk etapta İngilizce ve Rusça, almak isteyene de Almanca ve Arapça eğitimi vermeyi düşünüyoruz. Yabancı dil sertifikası olmayanın direksiyona oturmasını istemiyoruz. Kış döneminde 5-6 aylık süre içinde yaklaşık 5 bin kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Şoförün yaşadığı mahalledeki okulda eğitimi almasını sağlayacaklarını belirten Alkan, okul ve eğitmen konusunun ise Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bu eğitimin mesleğe daha katkı sağlayacağına inandıklarını aktaran Alkan, "En azından turisti anlayabilecek ya da bizim ona 'Merhaba, hoş geldiniz, Antalya'yı nasıl buldunuz? Antalya'da gezilecek tarihi ve turistik yerler şuralar, sizi şuraya götürebilirim' gibi konuları anlatabilecek kadar yabancı dili bilelim istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da turizm bölgesinde yabancı dil bilmeyen taksici kalmayacak - Son Dakika

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