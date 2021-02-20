Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti - Son Dakika

Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti

20.02.2021 21:55

CZN Burak adıyla ünü sınırları aşan şef Burak Özdemir, Dubai'deki yeni restoranında bu kez Will Smith'i ağırladı. Dünyaca ünlü yıldıza pide pişiren CZN Burak, Smith'le fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek yapımı videolarıyla kısa bir süre içinde büyüyen ve ünü sınırları aşan CZN Burak, Dubai'deki restoranında dünya yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor.

"HOŞ GELDİN ABİ"

Geçtiğimiz aralık ayında Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu ağırlayan ünlü şef, bu kez ABD'li oyuncu Will Smith'i konuk etti. Instagram hesabından, "Hoş geldin abi" notuyla ünlü oyuncu ile çektirdiği fotoğraf karesini paylaşan CZN Burak, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak bu kez Will Smith'e pide yaptı

RESTORANI KAPATILDI İDDİASI

Ünlü şef CZN Burak, Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesini 25 Aralık'ta açmıştı. Yıldız isimleri ağırlayan restoranın, geçtiğimiz hafta kapatıldığı iddia edilmişti. Haberi duyuran Dubai Medya Ofisi, restoranın "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını aktarmıştı.

Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'e pide yaptı
Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti

Will Smith, Aralık, Medya, Dubai, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmalarında ilk sonuçlar umut verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 asker yaralandı Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi
Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı         
22:13
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik         
21:39
Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı         
21:09
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı         
20:39
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü         
17:57
Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş         
17:47
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 22:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei