Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti

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Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek yapımı videolarıyla kısa bir süre içinde büyüyen ve ünü sınırları aşan CZN Burak, Dubai'deki restoranında dünya yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor.

"HOŞ GELDİN ABİ"

Geçtiğimiz aralık ayında Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu ağırlayan ünlü şef, bu kez ABD'li oyuncu Will Smith'i konuk etti. Instagram hesabından, "Hoş geldin abi" notuyla ünlü oyuncu ile çektirdiği fotoğraf karesini paylaşan CZN Burak, binlerce beğeni ve yorum aldı.

RESTORANI KAPATILDI İDDİASI

Ünlü şef CZN Burak, Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesini 25 Aralık'ta açmıştı. Yıldız isimleri ağırlayan restoranın, geçtiğimiz hafta kapatıldığı iddia edilmişti. Haberi duyuran Dubai Medya Ofisi, restoranın "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını aktarmıştı.