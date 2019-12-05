Son Dakika Haberleri: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince bayıldı
Son Dakika Güncel Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince bayıldı - Son Dakika

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince bayıldı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u (50) gasp amacıyla defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gürsel Kızıldağ (25) ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyunca baygınlık geçirdi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince bayıldı, System.String[]

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u (50) gasp amacıyla defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gürsel Kızıldağ (25) ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyunca baygınlık geçirdi.

Geçen 17 Mart günü, Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde yaşanan olayda, tekerlekli sandalyesi ile kuruyemiş satarak geçimini sağlayan Muktedir Çapur, evinin girişinde öldürüldü. Vücuduna 30 bıçak darbesi aldıktantan sonra boğazı kesilen Çapur'un katil zanlısı olarak Gürsel Kızıldağ ve Burak Gülfidan gözaltına alındı. Çapur'u öldürdükten sonra üzerindeki 160 lira ile 6 paket sigarayı aldığı belirlenen Gürsel Kızıldağ tutuklandı. Burak Gülfidan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Gürsel Kızıldağ ile tutuksuz sanık Burak Gülfidan katıldı. Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, Gürsel Kızıldağ'a 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, Burak Gülfidan'ın ise 'nitelikli yağma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütaala üzerine son savunmaları sorulan sanıklardan Burak Gülfidan,Gürsel Kızıldağ'ı engelleyemediğini belirterek, beraatini istedi.

Gürsel Kızıldağ ise pişman olduğunu söyleyerek, "Pişmanım. Yakınlarından özür diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Gürsel Kızıldağ'ı 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Burak Gülfidan'a ise 'yağma' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Kararı duyan Gürsel Kızıldağ, baygınlık geçirdi.


Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı
Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi 11 yıl önce kaybolan iş adamını bulana 100 bin dolar ödül verilecek AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:53:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince bayıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]