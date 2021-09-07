Üye Girişi
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ - Son Dakika

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

07.09.2021 15:19

ANTALYA'da boşandığı Neslihan Yılmaz'ı (36), boğazını keserek öldüren Anıl Karaman (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da boşandığı Neslihan Yılmaz'ı (36), boğazını keserek öldüren Anıl Karaman (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulanmayan Karaman'ın cinayet öncesi arama motoru Google'da, 'Öldürmek hakkında ayet' ve 'Demi mesfuh: dökülmüş kan' şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 2 Kasım tarihinde gece yarısı Muratpaşa ilçesi, Kundu ormanında meydana geldi. 112 Acil Servisi'ni arayan Anıl Karaman, boşandığı Neslihan Yılmaz'ı öldürdüğünü söyledi. Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Anıl Karaman, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek eski eşi Neslihan'ı öldürdüğünü ifade etti. Ormana giden polis ve sağlık ekipleri, Neslihan Yılmaz'ın, boğazı kesilmiş cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, İsmet Yılmaz'ın evinde Anıl Karaman'ı gözaltına aldı. Karaman, polise verdiği ilk ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Karaman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Anıl Karaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Bir önceki duruşmada mahkemeye 5 sayfalık savunma sunan sanık Anıl Karaman bu kez de yeni bir savunma dilekçesi sundu. Karaman dilekçesinde öldürdüğü eski eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdü.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Öldürülen Neslihan Yılmaz'ın ailesinin avukatları ise sanığın tasarlayarak insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasını istedi. Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine dair yeterli delil bulunduğunu belirterek, indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Anıl Karaman, olayda küçük bir bıçak kullandığını belirterek, 'Suçlandığım konu beni incitiyor. Ben terörist değilim. Bu nedenle tasarlayarak kasten öldürme suçlamasını da kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme sanığa, 'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme cezada hiçbir indirim uygulamadı.

'MAHKEME ÇOK GÜZEL BİR KARAR ALDI'

Duruşma sonunda mağdur ailenin avukatlığını da üstlenen 'Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği' avukatları açıklama yaptı. Avukat Yağmur Burçin Sayın, bugün mahkemede çok güzel bir karar aldıklarını belirterek, 'Savcının mütalaası da aynı şekildeydi. Kesinlikle indirim sebebi uygulanmadı. Sanığın vermiş olduğu mektup kan dondurucuydu. Kadın cinayetleri için güzel ve emsal bir karar. Yargının tecelli ettiği bugün açıktır. Umarım kadın cinayetleri son bulur" dedi.

Avukat Yaren Erdem ise sanığın cinayetten önce ayetlerle ilgili araştırmalar yaptığına dikkat çekerek, 'Sanığın olay yerine daha önceden keşiflere gittiğini gördük. Mahkemenin verdiği kararın emsal bir karar olacağını düşünüyoruz. İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız" diye konuştu.

CİNAYET ÖNCESİ GOOGLE ARAMALARI

Sanık Anıl Karaman'ın, cinayet öncesinde arama motoru Google'da 'Öldürmek hakkında ayet', 'Demi mesfuh', 'istiğfar', 'İbtihal: Halktan alakayı keserek Allah'a niyazda bulunmak' kelimelerini arattığı ortaya çıktı.

Sanığın 'Demi mesfuh' şeklinde internet üzerinden arama yaptığı, boğazlama işlemi, kimlerin boğazladığı hayvanın eti yenir veya yenmez şeklinde butonların çıktığı belirtildi. Sanığın 'Öldürmek hakkında ayet', ve 'Onları nerede yakalarsanız öldürün' şeklinde de arama yaptığının tespit edildiği ifade edildi.

Sanığın ayrıca 18 Mart 2021 tarihinde mahkemeye gönderdiği dilekçede, 'Aklıma o vakit Neslihan Yılmaz'ı öldürme fikri ilk kez geldi', 'Edirne'deki işlerimi bitirdiğim vakit Antalya'ya odaklandım', 'Yolumun üzerinde av bayisi görünce girdim. Olayda kullandığım bıçağı oradan aldım' şeklinde cümleler kurduğu da belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Karaman, Cinayet, Antalya, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı 15:38 Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı 15:32 Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi 15:29 Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi
17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti 15:22 17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var 15:09 En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı 14:35 Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı 14:17 Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti 13:47 Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti

Son Dakika Haberleri
15:46 Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi
15:38 Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:36 Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı
15:32 Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı
15:31 Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık
15:21 Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi
15:09 En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var
14:46 Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz?
14:32 El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor
14:32 Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi         
15:46
Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı         
15:37
Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık         
15:31
Genetiğe yeni bir bakış kazandıran 10 yıllık çalışma bitti: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor Genetiğe yeni bir bakış kazandıran 10 yıllık çalışma bitti: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor         
15:28
Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi         
15:22
Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor         
14:44
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
14:32
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı         
12:13
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 15:51:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN ESKİ KOCANIN GOOGLE ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement