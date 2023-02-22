Ağırlaştırılmış müebbet verilen Sıla'nın katiline 19 yıl 9 ay daha hapis - Son Dakika
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Ağırlaştırılmış müebbet verilen Sıla'nın katiline 19 yıl 9 ay daha hapis

22.02.2023 10:59
Ağırlaştırılmış müebbet verilen Sıla'nın katiline 19 yıl 9 ay daha hapis

GİRESUN'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek öldüren ve tutuklu yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Hüseyin Can Gökçek'e (21) 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıl 1 ay hapis cezası...

GİRESUN'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek öldüren ve tutuklu yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Hüseyin Can Gökçek'e (21) 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıl 1 ay hapis cezası daha verildi.

Ankara'da şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek, geçen yıl 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde, eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. Nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek de kaçtı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan Hüseyin Can Gökçek ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılan Hüseyin Can Gökçek, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Gökçek, aynı mahkemede Sıla Şentürk'ü daha önce kaçırdığı gerekçesiyle 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla da yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Sıla Şentürk'ün ailesinin katılmadığı duruşmada son savunmasını yapan Gökçek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Hüseyin Can Gökçek'e 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ağırlaştırılmış müebbet verilen Sıla'nın katiline 19 yıl 9 ay daha hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağırlaştırılmış müebbet verilen Sıla'nın katiline 19 yıl 9 ay daha hapis - Son Dakika
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