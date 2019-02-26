Ağırlaştırılmış Müebbetle Cezalandırılan Eski Tuğgeneral Alpcan'ın "Arşiv" Görüntüsü
2 saat önce
- FETÖ'nün darbe girişimi davasında tutuklu eski tuğgeneral Metin Alpcan (Arşiv) -Davanın görüldüğü Şanlıurfa 5.
- FETÖ'nün darbe girişimi davasında tutuklu eski tuğgeneral Metin Alpcan (Arşiv)
-Davanın görüldüğü Şanlıurfa
5. Ağır Ceza Mahkeme Salonu(Arşiv)
-Şanlıurfa Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü Şanlıurfa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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