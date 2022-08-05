Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri fındık mesaisine hazırlanıyor - Son Dakika
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Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri fındık mesaisine hazırlanıyor

05.08.2022 12:41

Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Sakarya'nın Kocaali ilçesine fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin hasat öncesi hazırlıkları sürüyor.

Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Sakarya'nın Kocaali ilçesine fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin hasat öncesi hazırlıkları sürüyor.

İlçeye bağlı Demiraçma Mahallesi'ndeki mevsimlik işçilerin mesaisi, güneşin doğuşunun ardından başlıyor. Fındık tarlasında yabani otların temizliğini ve ağaçların bakımını yapan işçiler, ürünün bu ay içerisinde olgunlaşmasıyla hasada başlayacak.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretimi yapılan Sakarya'da, ???????fındık işçilerine 216 lira yevmiye ödenecek.

"Küçük yaşta babamın yanında işi öğrendim"

Diyarbakır'dan 250 kişilik ekibiyle Demiraçma Mahallesi'ne gelen 47 yaşındaki Hüsnü Şenol, AA muhabirine, 8 yaşından beri geçimlerini sağlamak için bölgeye fındık toplamaya geldiklerini söyledi.

Şenol, küçük yaşta babasının yanında gelerek işi öğrendiğini, artık işçileri koordine ettiğini kaydetti.

Fındık sezonun ardından da ilçeye ziyaretlere geldiğini belirten Şenol, "Fındıktan sonra memlekete döndüğümüzde, özlem duyduğumda geliyorum. 10-20 gün, bir ay kalıp gidiyorum. Buradaki köylülerle kendi memleketimde gibiyiz." dedi.

Şenol, kendilerine ilçede çok iyi davranıldığını dile getirerek, "Şimdiye kadar burada yaşayanlarla herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bu köyde Gürcü var, Laz var, Türk var, ben de Kürt olarak buradayım... Burada ayrımcılık görmedim. Ne siyasi görüş ne de dil, din, ırk ayrımcılığı gördüm. İki kardeş gibi yaşıyoruz burada." diye konuştu.

"Diyarbakır'a gittiğimizde bir an önce buraya dönmeyi bekliyoruz"

Mevsimlik işçi 55 yaşındaki Derviş Şenol da 35 yıldır Kocaali'ye geldiğini kaydetti.

Bölge halkını ve ilçeyi çok sevdiklerini belirten Şenol, "1987'den beri buraya geliyoruz, fındık bahçesinin bakımlarını yapıyoruz. Diyarbakır'a gittiğimizde bir an önce buraya dönmeyi bekliyoruz. Burası da bizim memleket gibi oldu, buralı olduk." ifadelerini kullandı.

Şenol, geçimlerini sağlamak için bölgeye geldiklerini anlattı.

Muhtar İlyas Yılmaz da köydeki fındığın yıllardır Diyarbakır ve Şırnak'tan gelen işçiler tarafından toplandığını söyledi.

İletişimde herhangi bir sorun yaşamadıklarına değinen Yılmaz, "Ağabey kardeş gibi geçiniyoruz. Arkadaşlar geliyor, işlerimizi görüyorlar, bizler de onlara misafirperverlik yapıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri fındık mesaisine hazırlanıyor - Son Dakika

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