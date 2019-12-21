AGİSİAD Genel Başkanı Kaya: "Değişime direnmek, hayata direnmektir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AGİSİAD Genel Başkanı Kaya: 'Değişime direnmek, hayata direnmektir' - Son Dakika Ekonomi

AGİSİAD Genel Başkanı Kaya: "Değişime direnmek, hayata direnmektir"

6 saat önce

Avrasya Girişimci Sanayici ve İş Adamları Derneği (AGİSİAD) Genel Başkanı Beyler Kaya, dünyanın yepyeni bir çağa girdiğini belirterek,"Teknolojideki gelişmeler, hayatın her alanını tepeden tırnağa değiştiriyor.

AGİSİAD Genel Başkanı Kaya:

Avrasya Girişimci Sanayici ve İş Adamları Derneği (AGİSİAD) Genel Başkanı Beyler Kaya, dünyanın yepyeni bir çağa girdiğini belirterek,"Teknolojideki gelişmeler, hayatın her alanını tepeden tırnağa değiştiriyor. Değişime direnmek, hayata direnmektir." dedi.

Kaya, AGİSİAD'ın İçkale Otel'de gerçekleştirilen "1. İstişare Toplantısı"nda, küresel çapta işbirliği derneği olduklarını söyledi.

Kaya, dünyanın yepyeni bir çağa girdiğini belirterek, "Teknolojideki gelişmeler, hayatın her alanını tepeden tırnağa değiştiriyor. Değişime direnmek, hayata direnmektir. Hayata yenilmemenin yolu ise yenilenmektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü ülkeler liginde yer almasının çoğulculuk, hoşgörü, adalet, dayanışma, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve çağdaş bir eğitim sistemiyle mümkün olacağını dile getiren Kaya, iş insanları ve firmaların dünyada hak ettiği yere gelebilmesi için uğraştıklarını vurguladı.

Kaya, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin önceki yıla kıyasla arttığını belirterek, "Biz büyüyen bu ticaret hacminde iş insanlarımıza, girişimcilerimize elimizden geldiğince desteklerimizi sunmaktan aracı olmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, milletvekilleri ve iş insanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye, Avrasya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:44 Kaynak: AA
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