AGİT: "ABD seçimleri son derece kutuplaşmış bir ortamda yapıldı" - Son Dakika

AGİT: "ABD seçimleri son derece kutuplaşmış bir ortamda yapıldı"

05.11.2020 00:49
AGİT:

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59. başkanlık seçiminin iyi yönetildiğini ancak son derece kutuplaşmış siyasi bir ortam içinde geçtiğini belirtti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59. başkanlık seçiminin iyi yönetildiğini ancak son derece kutuplaşmış siyasi bir ortam içinde geçtiğini belirtti.

Başkanlık seçimine ilişkin rapor yayımlayan AGİT, seçimin yüksek derecede katılım, zorlu ve rekabetçi bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim sırasındaki söylemlerine atıfta bulunan AGİT'in, raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Rekabetçi 3 Kasım seçimi genel anlamda iyi yönetilmiş olsa da büyük yasal belirsizlik ve agresif kampanya söylemleriyle beslenen, kapsamlı politika tartışmaları barındırmayan, sistematik sahtekarlığa ilişkin temelsiz iddialar içeren son derece kutuplaşmış siyasi bir ortamda gerçekleşti."

Rapora ilişkin açıklamada bulunan AGİT Gözlem Masası Koordinatörü Michael Georg Link ise doğrudan Trump'ın söylemlerine dikkati çekti.

Trump'ı asılsız iddialarda bulunmakla suçlayan Link, "Seçim gecesi de dahil olmak üzere, özellikle görevdeki başkan tarafından sistematik eksikliklere ilişkin temelsiz iddialar, halkın demokratik kurumlara olan güvenine zarar veriyor." dedi.

Seçim sonuçları gelmeye devam ederken yerel saatle sabaha karşı canlı açıklama yapan Trump, sonuçların açıklanmasında kesinti yaşanmasına dikkati çekerek Demokratları "oy çalmakla" suçlamıştı.

Trump konuşmasında, "Demokratlar bu seçimleri kazanamayacağını biliyor. O zaman 'Hadi mahkemeye gidelim' dediler. Bu ülkemiz için bir utançtır. Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AGİT: 'ABD seçimleri son derece kutuplaşmış bir ortamda yapıldı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD başkanlık seçiminde önde olan Biden: Kazanan biz olacağız, gereken sayıya ulaşacağız Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi! Talihsiz hayvan telef olurken kazada 1 kişi yaralandı YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı Son Dakika: ABD başkanlık seçimlerinin çekişmeli geçtiği Wisconsin'de ipi Biden göğüsledi ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
CHP'li Mahmut Tanal, oy çuvalı üzerindeki pozunu paylaşıp Trump ve Biden'a sordu: Geleyim mi? CHP'li Mahmut Tanal, oy çuvalı üzerindeki pozunu paylaşıp Trump ve Biden'a sordu: Geleyim mi?         
00:07
Artan koronavirüs vakaları sonrası getirilen kısıtlamalar hayata geçirildi Artan koronavirüs vakaları sonrası getirilen kısıtlamalar hayata geçirildi         
23:36
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı         
23:20
Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti         
22:43
CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun         
22:19
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 00:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AGİT: "ABD seçimleri son derece kutuplaşmış bir ortamda yapıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei