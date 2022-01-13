Polonya, AGİT bölgesinde tansiyonun düşürülmesi için diyalogun önemine işaret etti - Son Dakika

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Doğu Avrupa başta olmak üzere halihazırdaki gerginliklerin ele alınmasında teşkilatın oynayacağı rolün önemine işaret ederek AGİT bölgesinde tansiyonun düşürülmesi için diyaloğa açık olunması gerektiğini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan AGİT Daimi Konseyi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rau, ülkesinin bu yıl süresince yoğunlaşacağı öncelikli konuları anlattı.

Rau, Polonya'nın teşkilatın çabalarını daha ileriye taşıma, uluslararası alanda istikrar ve güvenin artırılmasına destek olma hedefiyle dönem başkanlığına başladığını dile getirdi.

Polonya'nın üye ülkelerle iş birliği içinde hareket ederek başta Doğu Avrupa olmak üzere halihazırdaki güvenlik sınamalarının ele alınmasında AGİT'in belirleyici bir rol oynamasının sağlanacağını vurgulayan Rau, "Ortak bir anlayış sağlanabilmesi ve AGİT bölgesinde tansiyonun düşürülmesi için diyaloğa açık olmamız ve inisiyatifler sunmamız gerektiği inancındayım." dedi.

Rau, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin değerlendirmelerin yeniden canlandırılmasının önemli olduğunu kaydederek Helsinki Prensipleri ve uluslararası hukukun üstünlüğünü göz önünde bulundurarak bu değerlendirmelere başlanabileceğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermesi kaygı verici

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Rau, "AGİT bölgesinde bir komşu ülkeye tehdidin yönelmesi çok ciddi oranda kaygı verici bir durumdur. Bu durum yalnız tehditle karşı karşıya kalan ülke için değil, konuşmamda da söylediğim gibi aynı prensipler üzerinde anlaşmış 57 ülke için büyük bir sınama anlamına geliyor." diye konuştu.

Rau, söz konusu gerilimin büyüme eğiliminde olduğunu bununla beraber AGİT'in bu tür gerginlikleri hafifletmek için önemli bir teşkilat olduğunu ifade etti.

AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid de Cenevre ve Brüksel'de yapılan görüşmeleri takip ettiğini, bugünkü toplantıda üye ülkelerin yaptığı açıklamaları çok dikkatli bir şekilde dinlediğini belirterek "Avrupa güvenlik istişarelerinin canlandırılmasına acil olarak ihtiyaç var, çünkü bölgemizdeki durum çok, çok hassas." ifadesini kullandı.

Schmid, AGİT'in güvenlik sorunlarının görüşülmesinde ortak bir zemin sunduğunu, bugünkü konsey toplantısında da bu hususa dikkati çektiğini aktardı.