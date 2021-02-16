AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Linde Gürcistan'da - Son Dakika

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Gürcistan ile Rusya arasındaki (Abhazya ve Güney Osetya'da) çatışmaların sona ermesi için AGİT olarak önemli çaba sarf etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Linde, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Zalkaliani ve Linde, Devlet Törenleri Sarayı'nda gerçekleşen basına kapalı görüşmede ikili ilişkiler ile Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Abhazya ve Güney Osetya'da yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarını ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zalkaliani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ziyareti için Linde'ye teşekkür etti.

Ülkesine verdiği destek nedeniyle İsveç yönetimine teşekkürlerini bildiren Zalkaliani, "AGİT başkanlığı döneminde de İsveç için Gürcistan ile Rusya arasındaki çatışmaların çözüm sürecinin desteklenmesi öncelikli konulardan biridir." dedi.

Abhazya ile Güney Osetya'da Rus işgalinin sürdüğünü kaydeden Zalkaliani, söz konusu bölgelerde ağır insani kriz yaşandığını, etnik Gürcülere yönelik yasa dışı eylemlerin devam ettiğini belirterek konu ile ilgili Linde'ye bilgi aktardığını söyledi.

Linde de Tiflis'te bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi için Gürcistan'ın önemli imkanlara sahip olduğunu ve bu konuda destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

AGİT olarak, Rus-Gürcü çatışmasının sona ermesi için Cenevre müzakerelerinin yanı sıra diğer uluslararası platformlarda da önemli adımlar atmayı sürdürdüklerini dile getiren Linde, şunları kaydetti:

"(Abhazya ile Güney Osetya savaşları) Çatışmalardan etkilenen nüfusa önemli ölçüde yardım sağlayabileceğimizi, çatışmanın gerginliğinin azaltılması ve diyalog için gerekli imkanları sağlayabileceğimizi ve Gürcistan'ın demokratik kurumlarını güçlendirebileceğimizi umuyoruz."

Linde, Zalkaliani ile görüşmesi ardından Başbakan Giorgi Gakharia, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze ila ayrı ayrı bir araya geldi.

Linde ayrıca bugün Güney Osetya'nın işgal hattına yakın, Tiflis hükümetinin kontrol ettiği bölgeleri de ziyaret edecek.