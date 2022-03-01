AGİT, Donetsk ve Luhansk bölgesindeki personelini tamamen tahliye etti - Son Dakika

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Donetsk ve Luhansk'daki misyonlarında görevli personelinin tahliye sürecinin tamamlandığı açıklandı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iki bölgede görevli çalışanların tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, çalışanların güvende olduğu, Ukrayna'da AGİT'in tahliye ve yardım çabalarının sürdüğü vurgulandı.

AGİT, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle buradaki çalışanların tahliye edileceğini duyurmuştu.