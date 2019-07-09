Son Dakika Haberleri: AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı

58 dakika önce

Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, "Değişen sorunlara karşı hiçbir ülke tek başına çözüm bulamaz ya da üstesinden gelemez. Bu nedenle sorunlara çok taraflılık ilkesi doğrultusunda ortak çabayla çözüm bulunabilir.

AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı, System.String[]
Slovakya, Avrupa, Güncel
Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, "Değişen sorunlara karşı hiçbir ülke tek başına çözüm bulamaz ya da üstesinden gelemez. Bu nedenle sorunlara çok taraflılık ilkesi doğrultusunda ortak çabayla çözüm bulunabilir." dedi.
Slovakya'nın AGİT Dönem Başkanlığında gerçekleştirilen gayriresmi bakanlar toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lajcak, görüşmenin çok yapıcı atmosferde geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Lajcak, toplantının katılımcılara güzel diyalog ortamı sunduğunu belirterek, katılımcı bütün ülkelerin AGİT'in işlevselliğine olan inancını dile getirdiğini söyledi.
AGİT'in işlevselliğinin gerçek ve değerli katkı sağladığını vurgulayan Lajcak, seçimlerin gözlemlenmesi, basın özgürlüğü ve ihtilafların çözümüne yönelik çalışmalar yürüten teşkilatın içinde barındırdığı önemli kurumlar olduğuna dikkati çekti.
Lajcak, "AGİT'in bünyesinde yer alan birçok kurum neredeyse hiçbir uluslararası organizasyonda bulunmamakta. Bizim yeni araçlar oluşturmaya ihtiyacımız yok. Mevcut mekanizmaları daha elverişli kullanmak için siyasi çabaya ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuştu.
Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine ve çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Lajcak, "Değişen sorunlara karşı hiçbir ülke tek başına çözüm bulamaz ya da üstesinden gelemez. Bu nedenle sorunlara çok taraflılık ilkesi doğrultusunda ortak çabayla çözüm bulunabilir. Bu hususta katılımcıların hemfikir olduğunu görmek beni mutlu etti." görüşünü paylaştı.
AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger de AGİT'in sorunlara ortak çözümler bulunması için doğru ilişkilerin oluşturulduğu önemli bir platform olduğunun altını çizdi.
Greminger, AGİT'in Doğu Ukrayna'da olduğu gibi taraflar arasında güvenin inşasında önemli rol oynadığını, ihtilafların çözümü için siyasi köprüler kurabildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı Ankara Gar Katliamı'nda İçişleri Bakanlığı 350 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:09:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]