Agit Genel Sekreteri Greminger: "Rusya ve Ukrayna Arasındaki Krizin Büyümesinden Endişe Ediyorum"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (AGİT) Thomas Greminger, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlara ilişkin açıklamasında, iki ülke arasında barış sağlamak için gerekli siyasi iradenin olmadığını söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (AGİT) Thomas Greminger, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlara ilişkin açıklamasında, iki ülke arasında barış sağlamak için gerekli siyasi iradenin olmadığını söyledi.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (AGİT) Thomas Greminger, Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan Kerç Boğazı krizi ve Kırım meselesine değindi. Greminger, sorunun çözümü için gerekli olan siyasi iradenin olmadığını söyleyerek, iki ülke arasındaki krizin farklı kaynaklardan gelen zincirleme sebeplerle daha da büyümesinden endişe ettiğini ifade etti. Greminger, işgal altındaki Kırım, Lugansk Halk Cumhuriyeti gibi bağlı ülkelerdeki yasa dışı seçimler ile Donbas Havzası krizi gibi çeşitli sebeplerin ülkeler arasındaki sorunu ateşleyen konular olduğunu dile getirdi. - BRÜKSEL

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