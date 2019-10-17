Son Dakika Haberleri: AGİT Minsk Grubu eş başkanları Azerbaycan'da
Son Dakika Güncel AGİT Minsk Grubu eş başkanları Azerbaycan'da

AGİT Minsk Grubu eş başkanları Azerbaycan'da

1 saat önce

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında geldikleri Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

AGİT Minsk Grubu eş başkanları Azerbaycan'da, System.String[]

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında geldikleri Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, eş başkanlar Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk, Aliyev'le görüştü.


Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev'in de hazır bulunduğu toplantıda, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yürütülen sürecin mevcut durumu ve perspektifleri ele alındı.


Eş başkanlar, Bakü ziyareti öncesinde 14 Ekim'de Ermenistan'da, dün ise işgal altındaki Dağlık Karabağ'da temaslarda bulunmuştu.

AGİT Minsk Grubu


Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, 27 yıl boyunca birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyet Ankara'da
Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:37:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AGİT Minsk Grubu eş başkanları Azerbaycan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]