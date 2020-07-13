AGİT Minsk Grubu'ndan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara kınama - Son Dakika

AGİT Minsk Grubu'ndan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara kınama

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla saldırı girişimini kınayarak, taraflara gerginliğin daha da tırmanmaması için önlem alma çağrısında bulundu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla saldırı girişimini kınayarak, taraflara gerginliğin daha da tırmanmaması için önlem alma çağrısında bulundu.

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Eş başkanlar Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer sınırın Tovuz bölgesinde dün başlayan ve bugün de devam eden çatışmalarla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, çatışmadaki can kayıpları nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Ateşkes ihlallerini kınıyoruz. Tarafları, gerginliğin daha da tırmanması için aralarındaki mevcut doğrudan iletişim kanallarının kullanılması da dahil olmak üzere gereken tüm önlemleri almaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AGİT Minsk Grubu'ndan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara kınama - Son Dakika
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