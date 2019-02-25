Agit: "Moldova'da Oyların Satın Alındığına Dair Güçlü Kanıtlar Var"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 24 Şubat'ta Moldova'da düzenlenen milletvekili seçimlerinde kamu çalışanları üzerinde baskı oluşturularak, oyların satın alındığına dair güçlü delillerin olduğunu ve devlet kaynaklarının kötüye kullanıldığını açıkladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 24 Şubat'ta Moldova'da düzenlenen milletvekili seçimlerinde kamu çalışanları üzerinde baskı oluşturularak, oyların satın alındığına dair güçlü delillerin olduğunu ve devlet kaynaklarının kötüye kullanıldığını açıkladı.



Moldova'da düzenlenen ve seçmenlerin yarısından azının katıldığı seçimde Sosyalist Parti yüzde 31'le birinci olmuş, tek başına hükumet kurmak zorlaşmıştı. Seçimi takip eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve uluslararası gözlemciler ortak bildiri yayınlayarak seçimleri eleştirdi. AGİT tarafından yayınlanan bildiride, seçimde temel hakların gözetildiğini ancak kamu çalışanlarına baskı yapıldığına ve oyların satın alındığına dair, güçlü delillerin olduğu açıklandı. Yayınlanan bildiride ayrıca, devlet kaynaklarının, seçim çalışmaları sırasında, kötüye kullanıldığı ifade ediliyor. Ancak olumsuzluklara rağmen, oy verme ve sayım işlerinin şeffaf ve standartlara uygun yapıldığı kaydedildi.



Öte yandan, medyanın siyasi aktörler tarafından kontrol edildiğini ve seçmenlerin bakış açısının daraltıldığı belirtiliyor. - KİŞİNEV

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