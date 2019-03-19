Son Dakika Haberleri: Agit Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına Büyükelçi Çevik Atandı

Agit Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına Büyükelçi Çevik Atandı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da görev yapan AGİT Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başkanlığına Büyükelçi Halit Çevik'in atandığını açıkladı.

Agit Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına Büyükelçi Çevik Atandı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da görev yapan AGİT Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başkanlığına Büyükelçi Halit Çevik'in atandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da görev yapmakta olan AGİT Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başkanlığı için 6 aday arasında yapılan eleme süreci neticesinde, adayımız Büyükelçi Halit Çevik bu göreve atanmış bulunmaktadır. Büyükelçi Çevik'in mesleki birikimi ve tecrübesi ile şahsında, ülkemize olan güvenin tezahürü olarak gördüğümüz bu karar, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır" denildi.

Açıklamada, "AGİT Daimi Konseyi'nin 21 Mart 2014 tarihli kararıyla kurulan ÖGM, Ukrayna'da kriz bölgelerinde gözlem faaliyetleri gerçekleştirmekte, sahadaki durumu normalleştirmek ve gerilimi azaltmak için diyalog ortamı sağlayarak, barış, istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır. Sözkonusu Gözlem Misyonunun Başkanlığını 2 Nisan 2014 tarihinden bu yana Bakanlığımız eski Müsteşarı emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan yürütmektedir. Çalışmaları her çevrede takdirle karşılanan Sayın Apakan'ın görev süresi yakında sona erecektir. Tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri temelinde faaliyet gösteren Misyona ülkemizin güçlü desteği sürecektir. Büyükelçi Çevik'in de görevi devraldıktan sonra Misyonun başarısına, böylece bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:59 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 20:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Agit Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına Büyükelçi Çevik Atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]