Son Dakika Haberleri: Agit Özel Temsilcisi Sajdik Ukrayna'daki Barış Sürecine AB'nin de Katılacağını Açıkladı

Agit Özel Temsilcisi Sajdik Ukrayna'daki Barış Sürecine AB'nin de Katılacağını Açıkladı

1 saat önce

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi Martin Sajdik, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbas bölgesindeki barış sürecine Birleşmiş Milletler, AGİT ve Avrupa Birliğinin katılacağını açıkladı.

Agit Özel Temsilcisi Sajdik Ukrayna'daki Barış Sürecine AB'nin de Katılacağını Açıkladı, System.String[]
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi Martin Sajdik, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbas bölgesindeki barış sürecine Birleşmiş Milletler, AGİT ve Avrupa Birliğinin katılacağını açıkladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi Martin Sajdik, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbas bölgesindeki yeni barış planına ilişkin açıklama yaptı. Sajdik, "Yeni planla Minsk Anlaşması değiştirilmeli ve bunu Norman Dörtlüsü'nde yer alan Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya birlikte yapmalı" dedi. Sajdik, "Politik ve yasal ağırlığı olan bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Ne Ukrayna ne de Rusya parlamentosu Minsk Anlaşmalarını onaylamadı. Bu, tabii ki de bir sorun" ifadelerini kullandı.

Sajdik, Donbas bölgesinin yeniden inşa edilmesinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) yanı sıra Avrupa Birliğinin de rol alacağını ekledi. Sajdik, plana dair ilk görüşmelerin AGİT'in bakanlar düzeyinde Milano'daki toplantısında yapıldığını kaydetti. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Avrupa, Ukrayna, Politika
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