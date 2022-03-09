AGİT Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Guliyev'den, Bosna Hersek'e resmi ziyaret - Son Dakika
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AGİT Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Guliyev'den, Bosna Hersek'e resmi ziyaret

09.03.2022 19:56
AGİT Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Guliyev'den, Bosna Hersek'e resmi ziyaret

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Azay Guliyev, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic tarafından kabul edildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Azay Guliyev, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic tarafından kabul edildi.

Dzaferovic toplatının başında, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da bulunan Bosna Hersek vatandaşlarının Ukrayna'dan Bosna'ya gelme süreçlerinde yardımcı oldukları için AGİT'e teşekkür etti.

Bosna Hersek'in, AGİT'in demokratik kurumların inşası ve güçlendirilmesindeki öneminin farkında olduğunu belirten Dzaferovic, "Ülke olarak bu alanlardaki tüm yardım ve çalışmalar için minnettarız." dedi.

Taraflar, Bosna Hersek'teki seçim reformu hususunda AGİT'in önemli ve yapıcı rolünden bahsederek, Bosna Hersek'te gelecek seçimlerin, öngörülen yasal süre için yapılması için tüm koşulların sağlanmasına önem verildiğinin altını çizdi.

Guliyev, "Bosna Hersek'in içinde bulunduğu zorluklara diyalog yoluyla karşılık veriyor olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tür olumlu adımlar güveni güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Batı Balkanlar'da demokrasinin devam etmesi gerektiğini ifade eden Guliyev, AGİT'in bu hususta tarafsız destek sağladığını vurguladı.

Toplantıya Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi adına danışmanı Slaven Kovacevic katılırken, konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik adına danışmanı Dragan Vukovic katıldı.

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından, üçüncü üye Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son devlet başkanlığı konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek, ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.

Hırvat Ulusal Parlamentosu

Bosna Hersek'te 3 kurucu halktan biri olan Hırvatlar, Ekim 2022'de gerçekleştirilmesi planlanan seçimler öncesi, seçim yasası değişikliği olmaması durumunda kendi bölgelerini oluşturmak için siyasi bir süreç başlatabileceklerini belirtmişti.

Bosnalı Hırvat siyasi partilerini temsil eden Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ve Hırvat Ulusal Parlamentosu (HNS), seçim kanunu hususunda değişikliklerin yapılmaması durumunda "seçim şartları karşılanmamış ve seçim yapılamaz" düşüncesi ile hareket edeceklerini ifade etmişti.

AGİT Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Guliyev'den, Bosna Hersek'e resmi ziyaret
AGİT Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Guliyev'den, Bosna Hersek'e resmi ziyaret
AGİT Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Guliyev'den, Bosna Hersek'e resmi ziyaret

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Saraybosna, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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