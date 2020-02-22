AGİT Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı Avcı:

VİYANA (İHA) – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı Nabi Avcı, "Göç konusunda Türkiye yeterli desteği alamıyor. Türkiye'nin göç konusunda yaptığı çalışmalar ve üstlendiği sorumluluklar hakkında komisyon toplantılarında paylaşımda bulunduk" dedi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da Hofburg Sarayı'nda düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi kış dönemi toplantısı sona erdi. AGİT Parlamenterler Asamblesinin Türk heyetine başkanlık yapan Nabi Avcı'nın yanı sıra eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da yer aldı.



AGİT Parlamenterler Asamblesinin (AGİTP) kış dönemi toplantısı sonu Türk Heyeti Başkanı Nabi Avcı, iki gündür AGİT bünyesinde yürütülen çeşitli komisyon toplantılarına katıldıklarını ve komisyon toplantılarında yaptıkları çalışmalar hakkında Türk medyasına açıklamalarda bulundu. Avcı, "Komisyon toplantısının ilk oturumunda Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ırkçı saldırı hakkında ilk konuşmayı Türk Heyeti olarak biz yaptık. AGİT Parlamenterler Asamblesini bu konularda, yani Avrupa'da gittikçe yükselmekte olan yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türk düşmanlığı konularında daha etkili söylemler geliştirmeye, daha etkili tedbirler almaya mecbur olduğumuzu toplantılarda dile getirdik. Hoşgörüsüzlük, antisemitizm, ayrımcılık, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele gibi konular üzerine konuşmalar yaptık. Parlamento toplantılarında zaman zaman karşılıklı tartışmalar meydana geldi. Özellikle Yunanistan'ın göç konusu ve Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya ilişkin yanlış bilgilendirici yaklaşımına heyete üye milletvekilleri gerekli cevapları verdiler. 70 binin üzerinde mültecinin Yunan makamları tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye'ye geri gönderilmesi örneğini cevap olarak verdik. Özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi komisyonunda Çin'in kuşak ve yol projesi yoğun tartışmalara neden oldu. Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Çin'in bu girişiminden rahatsız olduklarını gözlemledik. Çin'in kuşak ve yol projesinin Türkiye açısından önemli olduğunu, bu konudaki yaklaşımlarını da oturumda ifade ettik. Göç konusunda Türkiye yeterli desteği alamıyor. Türkiye'nin göç konusunda yaptığı çalışmalar ve üstlendiği sorumluluklar hakkında komisyon toplantılarında paylaşımda bulunduk. Göç konusunda ülkeler arasında sorumlulukların adil bir şekilde paylaşılması gereği üzerine bir kere daha durduk. Çünkü bu konuyla alakalı birçok alanda Türkiye, özellikle batı ülkelerinden yeterli desteği alamıyor" diye konuştu.



Toplantı kapsamında AGİTPA Başkanı George Tsereteli ile heyet olarak olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Avcı, "Özellikle gelecek yıl Kanada'nın Vancouver kentinde yapılacak AGİTPA toplantılarında ele alınacak bazı konu ve kararlara ilişkin Türk tarafının görüş ve yaklaşımlarını aktardık. Tsereteli ile heyetini İstanbul'da Nisan ayında yapılacak olan İpek Yolu Destek Grubu toplantılarına da davet ettik. Terörizmle mücadele komitesinin de uluslararası işbirliği ve yabancı terörist savaşçılar konusunda bilgi paylaşımı konuları enine boyuna ele alındı. Türkiye'nin bu konuda uluslararası camiaya yaptığı katkılar ama yeterince karşılık bulamadığımız bazı hususlarda burada meslektaşlarımızla ve komisyon üyeleriyle paylaşıldı" ifadelerini kullandı.



Avcı, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle göç komitesi toplantısında göç konusunda ülkeler arasında sorumlulukların adil bir biçimde paylaşılması gereği üzerine bir kere daha duyduk. Çünkü bu konularda ne yazık ki Türkiye bir çok alanda özellikle Batı ülkelerinden yeterli desteği alamıyor. Bir kere daha hatırlatılmasına vesile oldu bu toplantı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Formunun da 18 yıl aradan sonra Başkanlığı Türkiye'ye geçti. Ocak ayı itibariyle, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Formunun Başkanlığını AGİT Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Engin Soysal yürütecek. AGİT Parlamenterler Asamblesinin (AGİTP) kış dönemi toplantısı ülkemiz için olumlu geçmiştir." - VİYANA