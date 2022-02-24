AGİT, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika
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AGİT, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

24.02.2022 10:47
AGİT, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınadı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınadı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid'ın ortak açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'ya yönelik bu saldırı, milyonlarca insanın hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye attığı gibi uluslararası hukuk ve Rusya'nın taahhütlerinin ihlali anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz." görüşü paylaşıldı.

Avusturya ve Çekya'dan tepki

Bu arada Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da Rusya'nın askeri müdahalesini kınadı.

Nehammer, ülkesinin bu zor süreçte Ukrayna'nın yanında olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik bu yeni saldırı cevapsız kalmayacaktır." dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de yaptıkları açıklamada, Rus askeri müdahalesine tepki gösterdi.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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