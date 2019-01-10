Son Dakika Haberleri: Agit'ten Büyükelçi Paçacı'ya Yeni Görev

Agit'ten Büyükelçi Paçacı'ya Yeni Görev

1 saat önce

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2019 yılı Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Slovakya, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı'yı atadı.

Agit'ten Büyükelçi Paçacı'ya Yeni Görev, System.String[]
AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2019 yılı Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Slovakya, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı'yı atadı. Büyükelçi Paçacı, bu görevi üç dönem sürdüren Doç. Dr. Bülent Şenay'dan devralacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"57 katılımcı devlet ile dünyanın en büyük bölgesel güvenlik kuruluşu olan AGİT'in, siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani boyutlarındaki faaliyetlerine ülkemiz etkin biçimde katkı sağlıyor. Bölgesel istikrarsızlık, düzensiz göç akımları ve artan terör tehditleri gibi günümüz sınamaları bağlamında artış gösteren hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi eğilimlerin önlenmesi bakımından AGİT dahil tüm uluslararası kuruluşların çalışmalarının desteklenmesi Türkiye bakımından önem teşkil ediyor. Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çabalarımız çerçevesinde AGİT Dönem Başkanlığı'nın sözkonusu ataması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:43 Kaynak: DHA

Slovakya, Mehmet Paçacı, Dünya
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