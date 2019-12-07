Son Dakika Haberleri: AGİT'ten Fransa'ya "AA foto muhabiri" tepkisi
Son Dakika Güncel AGİT'ten Fransa'ya 'AA foto muhabiri' tepkisi - Son Dakika

AGİT'ten Fransa'ya "AA foto muhabiri" tepkisi

6 saat önce

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Paris'teki emeklilik reformu protestoları sırasında polisin fırlattığı gaz kapsülü nedeniyle yaralanmasının "çok endişe verici" olduğunu ifade etti.

AGİT'ten Fransa'ya

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Paris'teki emeklilik reformu protestoları sırasında polisin fırlattığı gaz kapsülü nedeniyle yaralanmasının "çok endişe verici" olduğunu ifade etti.

Desir, Twitter'dan, önceki gün Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilen protesto gösterileri nedeniyle polisin müdahalesi sonucunda başta AA foto muhabiri olmak üzere çok sayıda gazetecinin yaralanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Desir, "AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'daki gösterileri haberleştirirken ağır yaralanması çok endişe verici." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Gösterilerde Yalçın'ın dışında iki gazetecinin daha yaralandığını belirten Desir, olaylar hakkında soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.

- AA foto muhabirinin yaralanması

Paris'teki emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden AA Foto Muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı. Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

Önceki gün başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci daha yaralanmıştı.

Mustafa Yalçın, Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 20:34:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AGİT'ten Fransa'ya "AA foto muhabiri" tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]