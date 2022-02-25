AGİT, Ukrayna'da görev yapan personelini tahliye edecek - Son Dakika
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AGİT, Ukrayna'da görev yapan personelini tahliye edecek

25.02.2022 01:13
AGİT, Ukrayna'da görev yapan personelini tahliye edecek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle, tüm uluslararası misyon üyelerini mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden geçici olarak tahliye etme kararı aldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle, tüm uluslararası misyon üyelerini mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden geçici olarak tahliye etme kararı aldı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında bu ülkedeki güvenliğin kötüleşmesi sonucunda organizasyonun misyonlarında görevli personelin tahliye edileceği bildirildi.

Açıklamada, AGİT personelinin 2014'de yaşanan çatışmalar sonrasında oluşturulan Özel Gözlem Misyonu'nun (SMM) özverili bir şekilde çalışarak, ülke genelinde gelişmeleri uluslararası topluma tarafsız bir şekilde aktardığına dikkat çekildi.

Koşullar izin verdiğinde AGİT personelinin görevlerini yeniden sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, "Personelimizin tahliyesi, sahadaki ilgili faktörlere bağlı olarak mümkün olan en erken ve en kısa sürede gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu kararın kolay bir şekilde alınmadığı, uluslararası toplumu gelişmelerden tarafsız bir şekilde haberdar eden çalışanların güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğu kaydedildi.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasadışı şekilde ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

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