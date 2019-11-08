AGİT: Ukrayna'nın doğusunda birlikler cumartesi günü geri çekilmeye başlıyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Petrivske ve Bogdanivka köyleri arasındaki birliklerin cumartesi gününden itibaren bölgeden çekileceğini açıkladı.



AGİT'in Ukrayna'daki barış süreciyle ilgili özel temsilcisi Martin Sajdik, basına yaptığı açıklamada birliklerin ve ellerindeki askeri mühimmatın 9 Kasım Cumartesi günü yerel saat ile 12'den itibaren çekilmeye başlayacağını duyurdu.