Son Dakika Haberleri: AGİT: Ukrayna'nın doğusunda birlikler cumartesi günü geri çekilmeye başlıyor
Son Dakika Dünya AGİT: Ukrayna'nın doğusunda birlikler cumartesi günü geri çekilmeye başlıyor

AGİT: Ukrayna'nın doğusunda birlikler cumartesi günü geri çekilmeye başlıyor

8 saat önce

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesindeki Petrivske ve Bogdanivka köyleri arısındaki birliklerin cumartesi gününden itibaren bölgeden çekileceğini açıkladı.

AGİT: Ukrayna'nın doğusunda birlikler cumartesi günü geri çekilmeye başlıyor, System.String[]

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Petrivske ve Bogdanivka köyleri arasındaki birliklerin cumartesi gününden itibaren bölgeden çekileceğini açıkladı.


AGİT'in Ukrayna'daki barış süreciyle ilgili özel temsilcisi Martin Sajdik, basına yaptığı açıklamada birliklerin ve ellerindeki askeri mühimmatın 9 Kasım Cumartesi günü yerel saat ile 12'den itibaren çekilmeye başlayacağını duyurdu.

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Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:28 
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