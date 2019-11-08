AGİT: Ukrayna'nın doğusunda birlikler cumartesi günü geri çekilmeye başlıyor
8 saat önce
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesindeki Petrivske ve Bogdanivka köyleri arısındaki birliklerin cumartesi gününden itibaren bölgeden çekileceğini açıkladı.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Petrivske ve Bogdanivka köyleri arasındaki birliklerin cumartesi gününden itibaren bölgeden çekileceğini açıkladı.
AGİT'in Ukrayna'daki barış süreciyle ilgili özel temsilcisi Martin Sajdik, basına yaptığı açıklamada birliklerin ve ellerindeki askeri mühimmatın 9 Kasım Cumartesi günü yerel saat ile 12'den itibaren çekilmeye başlayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:28
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