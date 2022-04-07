AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Abdrakhmanov'un Bosna Hersek ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Abdrakhmanov'un Bosna Hersek ziyareti

07.04.2022 23:05
AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Abdrakhmanov'un Bosna Hersek ziyareti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Kairat Abdrakhmanov, Bosna Hersek seçim mevzuatında değişiklik yapılmasına dair Departmanlar Arası Çalışma Grup Başkanı Alma Colo ve yardımcısı Sredoj Novic ile görüştü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Kairat Abdrakhmanov, Bosna Hersek seçim mevzuatında değişiklik yapılmasına dair Departmanlar Arası Çalışma Grup Başkanı Alma Colo ve yardımcısı Sredoj Novic ile görüştü.

???????Bosna Hersek Parlamenterler Meclisinden yapılan açıklamada, ülkede kurucu halkların baskın rolü ve karmaşık anayasal ve yasal sistem sebebiyle seçim mevzuatının değişmesinde anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamaya göre Abdrakhmanov, demokratik standartlar ve insan haklarına özellikle azınlıkların haklarına uymanın önemini vurgulayarak, iyi yönetimin özünün, Bosna Hersek'te yaşayan her vatandaşın önemini kabul etmekten geçtiğini ve Avrupa Birliği'nin öngördüğü kriter ve standartlar olduğunu belirtti.

Bosna Hersek devlet kurumlarıyla her seviyede iş birliğine devam edileceğinin altını çizen Abdrakhmanov, kurumların demokratikleşmesi ve seçim sürecinin iyileştirilmesi konusunda somut destek sözü verdi.

Abdrakhmanov, Bosna Hersek Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları Karma Komisyonu üyeleriyle de görüştü.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı Son dakika haber! AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı Cemal Kaşıkçı'nın davası durduruldu... Dosya Suudi Arabistan'a devredildi Cemal Kaşıkçı'nın davası durduruldu... Dosya Suudi Arabistan'a devredildi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Abdrakhmanov'un Bosna Hersek ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
22:56 AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Hemen kaldırılması istendi
22:42 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
22:32 Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
21:21 Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir
21:12 Cübbeli Ahmet: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 23:12:49. #1.12#
SON DAKİKA: AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Abdrakhmanov'un Bosna Hersek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement