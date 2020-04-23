AGİTPA seminerinde Kovid-19 ele alındı - Son Dakika

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Tür Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, yeni tip koronovirüsle (Kovid-19) mücadelede Türkiye'nin ciddi çalışmalar yaptığını kaydetti.

Avcı'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, internet üzerinden gerçekleştirilen AGİTPA seminerinde, Kovid-19 salgınında üye ülkelerin durumlarının ele alındığı belirtildi. Alınması gereken tedbirler ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Avcı, salgınla mücadelede bütün ülkelerin ortak çalışmasının önemini vurgulayarak "Türkiye bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Avcı, özellikle sığınmacıların ve mültecilerin sorunlarına uluslararası dikkat çekilmesi gerektiğinin altını çizerek Türkiye'nin sığınmacılar için yaptıklarını anlattı. Seminerin kapanış oturumunda Güney Kıbrıs Rum kesimi temsilcisinin Türkiye'yi Ada'da işgalci olarak niteleyen konuşmasına tepki gösteren Avcı, şunları kaydetti:

"1974'teki Türk müdahalesi, 1960 garanti anlaşmalarının Türkiye'ye verdiği uluslararası hakla yapılmıştır. O tarihten bugüne kadar da Ada'da kan dökülmesinin önüne geçildi. Rum delegesinin salgın hastalık konusunda toplanan böyle bir seminerde bu konuyu gündeme getirmesi yakışıksız bir yaklaşım oldu."