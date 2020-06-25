AGİTPA Türk Grubu Başkanı Nabi Avcı, Bakü Parlamenterler Platformu toplantısına katıldı - Son Dakika

AGİTPA Türk Grubu Başkanı Nabi Avcı, Bakü Parlamenterler Platformu toplantısına katıldı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Bakü Parlamenterler Platformu'nun ikinci toplantısına katıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Bakü Parlamenterler Platformu'nun ikinci toplantısına katıldı.

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AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda konuşan Avcı, Bakü Parlamenterler Platformu'nun farkındalığı artırma, karşılıklı güveni ve diyaloğu güçlendirme, katılımcı ülkeler arasında yeni düzeyde iş birliği kurma ve bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği, bağlantısallık, uluslararası hukukun korunması ve çok taraflılık alanlarında güncel ilişkileri tartışmak konusunda önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

AGİTPA İpek Yolu Destek Grubu Konferansı'nın "Tarihi İpek Yolunda Orta Koridorun Rolü: Altyapı, Ekonomik ve Kültürel Bağlantısallığın Geliştirilmesi" başlıklı dördüncü konferansına 2021 yılının nisan ayında İstanbul'da ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Avcı, Türkiye'nin diyalog ve iş birliğinin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm girişimleri desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Avcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeleri, toplumları ve bireyleri birçok yönden etkilediğine değinerek, salgının insan refahı ve küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarının yanı sıra muhtemelen uzun vadeli etkilerinin de olacağını ancak bunun da sürdürülebilir çözümler ve iş birliği geliştirme konularında faydası sağlayacağını düşündüğünü vurguladı.

Ülkeler ve halklar arasındaki potansiyel çatışmaların çözülmesinin önemli bir konu olduğunu belirten Avcı, "Ülkeler ve halklarımız arasında kural temelli ve adil, küresel ekonomik ve sosyal ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek amacıyla geniş çapta kabul gören normlar oluşturmak, devamlılığını izlemek, bilgi ve veri alışverişi için ağlar kurmak, ortaklar arasındaki küresel kaynaklar, pazarlar ve etkilenme için potansiyel çatışmaları çözmek önemli." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki Suriyeli sayısı birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla"

Avcı, Türkiye'nin ulaştırma ve enerji sektörlerindeki tüm yatırımları ve projeleri ile bölgedeki etkili ve aktif aktörlerden biri olarak, yerlerinden edilmiş 4 milyon kişiyi koruma politikasıyla insan odaklı politikasına devam ettiğinin altını çizdi.

Mültecilerin ihtiyaçlarına ve salgının onlar üzerindeki potansiyel etkisine özel önem verdiklerini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Türk Hükümeti, mevcut koşulların mülteciler ve sığınmacılar üzerindeki etkisinin farkında. Türkiye, Türk toplumunu koruduğu şekilde onları da koruyup, kendi halkına sağladığı şartları onlara da sağlıyor. Türkiye'deki Suriyeli sayısı birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazladır."

Avcı, dünya çapında salgını etkin bir şekilde kontrol altına almak için uluslararası gayretler ve iyi bir iş birliğiyle desteklenen ulusal çabalar ile daha esnek, daha sürdürülebilir ve daha eşit bir dünya inşa etmenin yolunu açmayı umduklarının altını çizdi.

Nabi Avcı, Bakü, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:23 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AGİTPA Türk Grubu Başkanı Nabi Avcı, Bakü Parlamenterler Platformu toplantısına katıldı - Son Dakika

Son Dakika

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