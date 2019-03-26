Son Dakika Haberleri: Ağız Sulandıran Çikolatalı Ürünleri Denedim ??????

Ağız Sulandıran Çikolatalı Ürünleri Denedim ??????

15 dakika önce

Tam bir çikolata tutkunu olarak; A'dan Z'ye kakao ve çikolata içeren ürünleri denediğim yeni videomla karşınızdayım. Şampuan'dan, parfüme, duş jelinden, diş macununa kadar her şey ama her şey çikolatalı?? Hazırlık aşamasında çok keyif aldığım bu videomu umarım sizler de keyifle izlersiniz.

Tam bir çikolata tutkunu olarak; A'dan Z'ye kakao ve çikolata içeren ürünleri denediğim yeni videomla karşınızdayım. Şampuan'dan, parfüme, duş jelinden, diş macununa kadar her şey ama her şey çikolatalı?? Hazırlık aşamasında çok keyif aldığım bu videomu umarım sizler de keyifle izlersiniz. ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:37 Kaynak: Youtube

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