Ağız sütünün yeterli verilmemesi kuzuları öldürüyor

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kuzu ölümlerinin önüne geçilmesi için ağız sütünün ve beslenmenin çok önemli olduğu ifade edildi.



Kuzular, koyunculuk sektörünün karlılığı ve işletmelerin geleceği için son derece önemli rol oynuyor. Bu sebeple kuzu kayıplarının önüne geçmek için yetiştiricilerin gerekli ihtimamı ve önemi göstermesi isteniyor. Kuzulama öncesi ve sırasında, bölmede kaba ve kesif yem bulunmasının; direkt olarak doğum ağırlığı, süt miktarı, ana-yavru arasındaki bağın kurulması gibi konularla birlikte doğum sonrası kuzu büyümesi ve koyun ölümlerini etkilediği uzmanlar tarafından belirtiliyor.



İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, doğumdan sonra meydana gelen kuzu ölümlerinin önüne geçmek için uyarılarda bulundu. Hijyenin yeni doğan kuzular için büyük önem arz ettiğini vurgulayan İbrahim Sağlam, "Hijyen yeni doğan için son derece önemdedir. Bu bağlamda, hayvan kuzulamadan önce doğum bölmeleri temizlenmeli ve doğum gerçekleştiğinde de göbek kordonu 2,5-3 cm alttan kesilerek tentürdiyotla iyice dezenfekte edilmelidir. Doğum sırasında kuzu ve annesi soğuk hava cereyanından da korunmalı ve yavrunun doğumdan sonra ilk 6 saat içerisinde annesini emerek ilk süt olan ve besin değeri açısından çok kıymetli olduğu ispatlanan ağız sütünü alması sağlanmalıdır. Yetiştiricilerimizin bazıları ağız sütü ishal yapıyor diye kuzulara içermemekte ya da az içirmekte ise de bu uygulama tamamen yanlıştır. Zira eğer kuzu ağız sütünü almaz ise hastalanır ve iyi gelişemez. Kuzular bir haftalık oluncaya kadar annesiyle birlikte doğum bölmesinde kalmalı, 15'inci günden itibaren kaliteli kuru ot veya kuru yonca otu ile kuzu başlangıç yemine geçilerek bir aydan sonra da imkan varsa meraya çıkarılmalıdır" dedi.



Kuzu doğumlarının başladığının altını çizen sağlam, şunları söyledi:



"Sezon itibarı ile doğumların başlaması ile birlikte önem arz etmeye başlayan yeni doğan kuzu kayıpları, genellikle hastalık ve yetersiz bakım besleme kaynaklı olmaktadır. Şap, brusella, PPR gibi hastalıklara karşı, kuzularımız belirlenen program çerçevesinde bakanlığımızca aşılamaya tabi tutulmaktadır. Yetiştiricilerin, il/ilçe müdürlüklerimizdeki hayvan sağlığı personeli tarafından yapılan koruyucu aşılara destek vermesi ve hayvanlarını aşılatması gerekmektedir. Doğum sonrası kuzu kayıplarına başta da belirttiğimiz gibi büyük oranda yetersiz bakım besleme sebep olmaktadır. Bunda yetiştirme şekli kadar nemli, sıcak ve soğuk hava ile beslenme önemli rol oynamaktadır. Yetiştiricilerimiz, doğumdan itibaren sütten kesime kadar olan ki dönemde hayvanlarının bakım ve besleme koşullarını iyileştirerek kuzu ölümlerini ve bundan kaynaklı işletme verim kayıplarını en aza indirebileceğini unutmamalıdır." - SAMSUN