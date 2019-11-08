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Son Dakika Güncel Ağız ve Diş Sağlığı eğitimleri tamamlandı

Ağız ve Diş Sağlığı eğitimleri tamamlandı

7 saat önce

Malatya İl Sağılık Müdürlüğü tarafından bu yılki Ağız ve Diş Sağlığı eğitimleri tamamlandı.

Ağız ve Diş Sağlığı eğitimleri tamamlandı, System.String[]

Malatya İl Sağılık Müdürlüğü tarafından bu yılki Ağız ve Diş Sağlığı eğitimleri tamamlandı.


Alınan bilgilere göre, bu yılki eğitim kapsamında, Halk Sağlığı Başkanlığı Toplum Sağlığı Ağız Diş Birimi tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan diş hekimi ve sağlık personeline "Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı" programı kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonunda hizmet içi eğitim verildi.


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Ağız Diş Birimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sağlığı Hizmetleri Biriminin işbirliği ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yapılacak olan "Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Flor Vernik Okul Uygulamaları" konulu eğitim Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki ilkokulların anaokulu öğretmenlerine Ekim ayında ise İlkokulların 1.,2.,3.,4. Sınıf öğretmenlerine ve okul idarecilerine yönelik Şehit Astsubay Ömer Halisdemir konferans salonunda eğitim verildi.


Eylül ve Ekim ayı içerisinde Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Kale, Hekimhan, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerindeki ilkokul öğretmenlerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan diş hekimleri ve sorumlu hekimler tarafından eğitim verildi.


Malatya İl Sağılık Müdürlüğü tarafından bu yılki Ağız ve Diş Sağlığı eğitimlerinin tamamlandığı kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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