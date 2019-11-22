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Ağız ve Diş Sağlığı Haftası

6 saat önce

Erzurum'da, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlandı.

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Erzurum'da, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlandı.

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde "Her bir diş, bir organdır" teması ile gerçekleştirilen program kapsamında, Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ile Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Feridun İlday, sağlık çalışanları ve hastalarla bir araya geldi.

Merkezdeki doktor, hemşire ve hastalarla sohbet eden Bedir, daha sonra çocuklara diş macunu ve fırçası dağıttı.

Bedir, burada gazetecilere yaptığı konuşmada, diş hekimliği ve sağlığının önemli olduğunu belirtti.

Merkezin çok güzel işler çıkarttığını vurgulayan Bedir, "Bizler de çalışma şartlarını iyileştirebilirsek, yeni binamızı yapabilirsek kendi payımıza düşeni yapmış oluruz. Bu hem Erzurum'a katkı olur hem de çalışma ortamı anlamında daha iyi şartlarda çalışmamıza vesile olur." ifadesini kullandı.

Erzurum, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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