Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Günde Bin 250 Hastaya Hizmet Verdi

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 2018 yılında günde ortalama bin 250 hastaya hizmet verildi.

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 2018 yılında günde ortalama bin 250 hastaya hizmet verildi.



Hastane Başhekimi Fuat Şen, hastanede 2018 yılı genel değerlendirme toplantısı düzenledi. Şen, buradaki konuşmasında, 2018 yılında 227 personelle hizmet verdiklerini söyledi.



Şen, 2018 yılında hastanede yürütülen çalışmalara değinerek, "Ortalama günlük bin 250 hastaya hizmet verdik ve 324 bin başvuru aldık. 105 bin kişiye diş dolgusu, 42 bin 500 kişiye de kanal tedavisi yaptık." dedi.



Hastanede 2018 yılında bir çok özellikli tedavi yöntemlerinin başladığını da anlatan Şen, "393 implant tedavisi yaptık. Ayrıca yerli ve ithal implant seçeneğini de hastalarımıza sunmaktayız. Genel ve lokal ameliyathanemiz de aktif duruma geldi ve 234 kişi genel anestezi altında tedavi aldı. 2018 yılı Sağlık Bakanlığı verimlilik değerlendirmesinde hastanemiz bin üzerinden 968 puan aldı. Evde sağlık hizmetleri kapsamında da 2018 yılında 418 hasta ziyaret edilmiştir. Bu yıl da ayda bir en az bir kere evde sağlık hastalarımızı ziyaret ederek taramalarını yapacağız." diye konuştu.



Şen, komşu illerden de hasta aldıklarını belirterek, "2018 yılında çok önemli hizmetler yaptık ve bu süreçten sonra da inşallah daha güzel ve hizmetler verebilmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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