Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi" eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, 'Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi' eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi" eğitimi gerçekleştirildi

6 saat önce

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi Psikososyal Destek Ekibi tarafından hazırlanan Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi" eğitimi Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı...

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde,

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi Psikososyal Destek Ekibi tarafından hazırlanan Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi" eğitimi Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşti.


Eğitime; İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Psikososyal Destek ekibi proje ortaklarından Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi rehber öğretmenleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog ve rehber öğretmenler katıldı


Eğitim, Uzm. Psikolog Danışman ve Aile terapisti Özden Yılmaz Bilgin tarafından üç gün süreli teorik anlatımlar ve uygulamalı grup çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılımcılara Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Funda Uçaçan birlikteliğinde katılım belgeleri verildi.


Terapi eğitimleri ile kamu kurumlarının psikososyal destek hizmetlerinde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. - KIRŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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