"Ağız ve diş sağlığı, psikolojiyi de etkiliyor" - Son Dakika

"Ağız ve diş sağlığı, psikolojiyi de etkiliyor"

22.11.2020 11:24

Ağız ve diş sağlığının kişinin psikolojisini de etkilediğini söyleyen Diş Hekimi Gülcan Bahadırlı, "Psikolojik olarak etkileyip, sosyal açıdan kişinin kendini izole etmesine bile neden olabilir" dedi.

Ağız ve diş sağlığının kişinin psikolojisini de etkilediğini söyleyen Diş Hekimi Gülcan Bahadırlı, "Psikolojik olarak etkileyip, sosyal açıdan kişinin kendini izole etmesine bile neden olabilir" dedi.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Bahadırlı, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'na özel açıklamalarda bulundu.

Ağız ve diş sağlığının, sadece diş ve diş eti dokularının sağlığı açısından değil, genel sistemik sağlığın sürdürülmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirten Dr. Bahadırlı, Türkiye'de ağız ve diş sağlığının, toplum tarafından gereken önemi görmediğini ifade etti.

Dr. Bahadırlı, agˆız ve diş sagˆlıgˆı denilince sadece dis¸lerin degˆil, aynı zamanda onları çevreleyen ve ağız boşluğunu oluşturan tüm dokuların bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini hatırlatarak, "Bu yapıların hastalıksız olması gerektiği unutulmamalıdır. Birbirleriyle mükemmel bir denge içerisinde çalışan bu yapılardan herhangi birinin sağlığının bozulması, bu dengenin bozulmasına neden olacaktır" diye konuştu.

6 AYDA BİR DÜZENLİ KONTROL ŞART

Diş ve diş eti hastalıklarının kendisiyle sınırlı kalmayan bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Dr. Bahadırlı, "Diş ve onu çevreleyen dokuların yıkımıyla, başta ısırma ve çiğneme fonksiyonunun bozulmasına neden olarak beslenmenin etkilenmesine, konuşmanın bozulmasına ve estetik olarak kişiyi rahatsız eden durumların ortaya çıkmasına, hatta; kişinin psikolojik olarak bu durumdan etkilenip, sosyal açıdan kendini izole etmesine neden olabilir. Ayrıca; diş ve diş eti hastalıklarına neden olduğu bilinen bazı mikroorganizmaların, çeşitli kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi birçok sistemik durum veya hastalıkla ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Öte yandan; bazı sistemik hastalıkların belirtileri de ağız içinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, 6 ayda bir düzenli yapılan diş hekimi kontrolleri, ağız ve diş sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü düzenli kontrollerle, ciddi sonuçlara yol açabilecek bazı hastalıklar, erken dönemde teşhis edilebilir ve tedavi edilir" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda ülkemizde özellikle, koruyucu diş hekimliği uygulamalarının arttığını ifade eden Dr. Bahadırlı, "Ağız dokularının sağlığı bozulmadan, mevcut sağlığın devam ettirilmesi için çalışmalar önem kazandı. 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası da bu çalışmaların daha da vurgulandığı dönemler olarak farkındalık oluşturmaktadır. Burada önemli nokta; bireylerin ağız ve diş sağlığına önem vermesini sağlamak, düzenli kontrollerini aksatmamalarını sağlamaktır. Lütfen, bunları ihmal etmeyelim" dedi.


Beykent Üniversitesi, Diş Hekimi, toplum, Kasım, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Ağız ve diş sağlığı, psikolojiyi de etkiliyor' - Son Dakika


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