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Ağız ve diş sağlığı ruh sağlığını da etkiliyor - Son Dakika

Ağız ve diş sağlığı ruh sağlığını da etkiliyor

30.07.2021 10:45
Ağız ve diş sağlığı ruh sağlığını da etkiliyor, System.String[]

Ağız ve diş sağlığı sorunlarının özgüven eksikliğini beraberinde getirerek psikolojik sorunları tetiklediğine işaret eden Romendo Kurucusu Ossama Çetinkaya, "Zorunlu haller dışında diş hekimine görünmemek için evde ağız ve diş bakımını mümkün olan en profesyonel şekilde yapma çabası artıyor"...

Ağız ve diş sağlığı sorunlarının özgüven eksikliğini beraberinde getirerek psikolojik sorunları tetiklediğine işaret eden Romendo Kurucusu Ossama Çetinkaya, "Zorunlu haller dışında diş hekimine görünmemek için evde ağız ve diş bakımını mümkün olan en profesyonel şekilde yapma çabası artıyor" diye konuştu.

Amerika'da CareQuest Ağız Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre her beş kişiden biri ruh sağlığının orta veya kötü durumda olduğunu söylüyor. Bu kişilerin yüzde 34'ünün diş ağrısı, yüzde 30'unun şişmiş veya kanayan diş etleri ve yüzde 25'inin çiğneme veya yutma sırasında ağrı ve ağız kuruluğundan şikayetçi olduğu görülüyor. Uzmanlar özellikle pandemide daha da artan ruhsal sorunların kişisel bakıma gösterilen özeni azalttığına dikkat çekerken kozmetik markası Ro-mendo'nun kurucusu Ossama Çetinkaya da ağız ve diş sağlığı sorunlarının özgüven eksiliğini beraberinde getirdiğine işaret etti.

Çetinkaya, "Ağız ve dişler, sadece beslenmenin değil iletişimin de başlangıç noktası. Ne var ki yetersiz bakım, sararmış dişler veya kötü kokan bir nefes gibi kişilerin özgüvenini düşüren sonuçlar doğurabiliyor. Bu da sosyal hayata karışmaktan çekinmeye ve içe kapanmaya neden oluyor" açıklamasını yaptı.

"EVDE PROFESYONEL AĞIZ VE DİŞ BAKIMI YAYGINLAŞIYOR"

Pandemide tetiklenen anksiyete, panik atak gibi psikolojik sorunların diş hekimi ziyaretlerini azalttığına değinen Ossama Çetinkaya şunları söyledi:

"Araştırmalar, ruh sağlığını kötü olarak tanımlayan kişilerin yüzde 47'sinin diş hekimi ziyaretlerinde gergin olduğunu gösteriyor. Salgın sürecindeki bulaş riskinin de kaygıları tetiklediğini söylemek mümkün elbette. Romendo olarak gözlemlediğimiz ise zorunlu haller dışında diş hekimine görünmemek için evde ağız ve diş bakımını mümkün olan en profesyonel şekilde yapma çabasının arttığı. Nitekim ağız ve diş bakımı kategorisindeki kozmetik ürünlerin kullanımı da giderek yaygınlaşıyor."

"HEM DİŞLERİ HEM DİŞ ETLERİNİ TEMİZLİYOR"

Romendo olarak ağız bakım kategorisinde yüzde 100 doğal içerikli bir koleksiyonun ürünü olduğu belirtilen Romendo Natural Teeth Whitening ile kullanıcılara etkili bir çözüm sunmayı amaçladıklarını söyleyen Ossama Çetinkaya, "Sunduğumuz doğal içerikli ürünle sararmış diş tabakasının temizlemesine ve daha beyaz dişlere kavuşulmasına yardımcı oluyoruz. Aktif karbon tozu ile yalnızca dişlerin değil diş etlerinin de temizlenmesini kolaylaştırıyor, içeriğindeki mentol sayesinde ağız kokusunun giderilmesine de katkı sunuyoruz. Böylece profesyonel ağız ve diş bakımı rutinlerinin evde kolayca yapılabilmesine olanak tanıyoruz. Danimarka'da doğan ve 2020 yılında Türkiye pazarına girmeye karar veren bir marka olarak bugün geldiğimiz noktada Romendo'nun Türkiye'deki çeşitli zincir mağazalarda raflara girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda yakın dönemde AVM'lerde stantlar açmayı da planlıyoruz. Ürünlerimizin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına satışlarını artırmaya yönelik planlarımız için de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.


Ağız ve diş sağlığı ruh sağlığını da etkiliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Diş Hekimi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Ağız ve diş sağlığı ruh sağlığını da etkiliyor - Son Dakika


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