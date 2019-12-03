Son Dakika Haberleri: Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı
Son Dakika Güncel Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı - Son Dakika

Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı

6 saat önce

Malatya'da TOKİ sakinlerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı, System.String[]

Malatya'da TOKİ sakinlerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı.


Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından, TOKİ Emlak Yönetim A.Ş. Müdürlüğü işbirliği ile Yavuz Selim Mahallesindeki TOKİ 441 Konutlarında yaşayan vatandaşlara yönelik iki gün süreyle Ağız ve Diş Sağlığı Taraması etkinliği gerçekleştirildi.


Taraması yapılan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıp, broşür dağıtılarak, diş fırçası ve macunu hediye edildi. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
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