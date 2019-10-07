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Ağız ve diş sağlığına dikkat

29 dakika önce

Diş Hekimi Umut Şimşek, ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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Diş Hekimi Umut Şimşek, ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi Dr. Umut Şimşek, "Son yıllarda ağız ve diş sağlığı üzerine yapılan çalışmalarda bazı hastalıkların ağız içi muayene sonucunda teşhis edilebileceği konusu daha da önem kazanmıştır. Hastaların tükürük örneklerinden alınan sonuçlarda solunum yolu enfeksiyonlarına etken olan bakteri ve virüsler, bazı ağız kanserleri teşhis edilebildiğine dair yakın zamanda yapılan çalışmalar mevcuttur. Dil yüzeyinde, diş eti ve yanak mukozasında sağlıklı dokularda görülmeyen bazı yüzey görüntüleri diş hekimlerine bazı deri hastalıkları, diyabet yani şeker hastalığı, ağız kanserleri, kansızlık ve anemi gibi hastalıklarının teşhis edilmesi hususunda yönlendirici bilgiler sağlamaktadır. Diş hekimliği sadece diş tedavisi olarak kesinlikle düşünülmemelidir" dedi.

Diş hekimlerinin hastaları en geç 6 aylık periyotlarla diş hekimlerini ziyaret etmelerini istenmesindeki bir amaç da vücutta herhangi bir nedenle devam eden ya da yeni başlamış olan sistemik bir hastalığın ortaya çıkarılmasındaki rolünün altının çizilmesi olduğunu ifade eden Dr. Şimşek, "Çünkü eğer sistemik bir hastalık ağız içi ya da radyolojik muayene sonucu tespit edilirse diş hekimi tarafından hasta, tıp alanındaki ilgili branşlara yönlendirilecek, bu sayede de hastanın yaşam standartlarına ve sağlığına pozitif anlamda katkı sağlanmış olacaktır. Özellikle bazı ağız kanserlerinde erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Bunların yanı sıra mevcut bir sistemik hastalık varlığı bazı diş tedavilerinde de durumu güçleştirebilmekte ve adeta tedavi sürecini negatif olarak etkileyebilmektedir. Sistemik yani hastanın tüm vücudunu etkileyen hastalıkların teşhis ve tedavisi sayesinde, diş hekimlerinin uyguladığı ya da planladığı tedaviler de olumlu anlamda etkilenecek ve daha bilinçli bir diş tedavi protokolü uygulanmış olacaktır" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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