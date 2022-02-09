Ağız Yarasına ne iyi gelir? Ağız yarası nasıl geçer? - Son Dakika

Her yaştan insanın başına sıklıkla gelebilecek ve genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçen ağız yaraları, enfeksiyon riski taşıdığından tehlikeli sonuçları olabilir. Ancak ağız yaralarının geçmesinde yardımcı olacak bitkisel çözümler bu süreçte dikkat çekmekte. Ağız yarası problemi yaşayanların sıklıkla sorduğu "Ağız yarasına ne iyi gelir? Ağız yarasına bitkisel çözümler nelerdir? " gibi soruların cevabını haberimizde sizler için derledik.

AĞIZ YARASI NEDİR?

Ağız içerisinde yer alan yanak içleri, dil, dil altı, damak, dudak ve dudak içleri, diş etleri gibi bölgelerde oluşan hasarlara verilen genel ad olarak tanımlanmaktadır. Yanlış yiyecek tüketimi, hastalıklar gibi etkenlerden gözlemlenen ağız yaraları başka rahatsızlıklarında habercisi olabilir.

AĞIZ YARASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Ağız yaraları genellikle sıcak madde tüketimi ve yanlışlıkla ısırma eylemi ile gerçekleşirken. Bazen de Hastalık ya da düşük bağışıklık dönemlerinde uçuk ve aft olarak karşımıza çıkabilir. Aft ve uçukların üzerinde beyaz iltihap ile birlikte ağrı ve acı hissi duymanız mümkündür. Aft ve uçuk uzun sürebilir ve tekrarlayabilir bu süreçte mutlaka metabolizmanızı güçlendirmenizi ve tıbbi yardım almanızı tavsiye ederiz.

AĞIZ YARASINA NEDEN OLAN ETKENLER

Aşırı Sıcak Tüketimi

Aşırı Soğuk Tüketimi

Katı Cisimlerin Tüketimi

Yanak veya Dilin Isırılması

Aft

Uçuk

Lökoplaki

Eritroplaki

Liken Planus

AĞIZ YARASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağızda gözlemlenebilecek yaralar öncesinde belirti verebilir. Bunlar yara oluşmadan önce kızarıklık, ağrı ya da acı hissi, ağız içinde şişkinlik, uyuşukluk, iltihaplanma, kanama, boğaz ağrısı, yemede ya da içmede acı hissi, ateş gibi belirtiler ağızda oluşacak yaraların belirtileri olabilmektedir. Bu belirtilerden bir veya birkaç tanesini gözlemlemeniz halinde doktor tavsiyesi almanızı öneririz.

AĞIZ YARASI NASIL GEÇER?

Isırma ve aşırı sıcak, soğuk yiyecek tüketilmesinden kaynaklı gerçekleşen ağız yaraları birkça gün içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Ancak iltihap, ağrı, şişkinlik gibi belirtiler ile karşılaşılması durumunda ağız içerisinde bakteri oluşumu engellenmelidir. Bununla birlikte bitkisel çözümlere yönelmenizi öneririz.

AĞIZ YARASINA NE İYİ GELİR?

Ağız yaralarının tedavisinde öncelikli olarak uzmanlar gözetiminde medikal tedavi önerilmektedir. Ancak evde uygulayacağınız basit çözümler ile ağız içerisinde oluşan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ağız yaralarını tedavi etmeniz mümkün.

Karbonat

Ağız sağlığında olumlu etkileriyle bilinen ve dişlerin fırçalanmasında da kullanılan karbonat, ağız içerisinde oluşan yaraların direkt üzerine sürüldüğünde yara üzerindeki bakterilerin yok olmasına ve yaranın iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olacaktır. Başka bir yöntem ise yarım bardak su içerisine 2 tatlı kaşığı karbonat karıştırılarak bu çözelti ile yapılan gargaradır. Her iki işlemi de gün içerisinde 3-4 kez uygulayabilirsiniz.

Tuzlu Su

Özellikle çocuklarda diş dökme dönemlerinde sıklıkla kullanılan tuzlu su yöntemi ağız içi yaraların iyileşmesindeki faydaları uzun zamandır bilinmekte. Tuzlu su ile yapılan gargara ile ağız içerisindeki bakteriler hızlı bir şekilde yok olacak, yaranın iyileşmesinde çok etkili olacaktır.

Adaçayı

İçerdiği rozmarinik asit sayesinde iltihap oluşmasına ve iltihapların kurumasını sağlayan adaçayı ağız yaraları için en etkili yöntemlerdendir. Normal olarak demlenen adaçayı gargara yapmadan önce ılıklaşmasını beklemeniz ve o şekilde gargara yapmanız özellikle iltihaplı ağız yaralarının geçmesinde faydalı olacaktır.

Kekik Yağı

Virüs, mantar ve iltihaplara karşı oldukça etkili olan kekik yağı yöntemi çok eskiden beri kullanılmaktadır. Yağı bir pamuk yardımıyla yaranın direkt üzerine uygulayabilirsiniz. Eğer yağa ulaşamıyorsanız bir miktar kekiği yutmadan çiğneyerek ağız içerisinde tutmanızda ağız yaralarına karşı fayda sağlayacaktır.

Karanfil

Ağız kokusunun yanı sıra ağız sağlığı içinde en çok kullanılan bitki olan karanfil antibakteriyel özelliği ile bakterilerin yok olmasında önemli rol oynayacaktır. Karanfil çiğnenmeden ağızda tutulması halinde yaranın sebep olduğu acı hissinin geçmesine ve yaraların iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Elma Sirkesi

Uzun yıllardı faydaları bilinen elma sirkesi içerdiği faydalı bakterilerin yanı sıra asidik yapısı ile yaraların iyileşmesinde oldukça etkilirdir. Elma sirkesini su ile seyreltip ağızda gargara yapmanız halinde yaraların iyileşmesine, yatmadan önce ağzınızı çalkaladığınızda ise sabaha kadar ağız içerisinde bakteri oluşmasına engel olabilirsiniz.

Limon

Hoş kokusuyla birlikte elma sirkesi gibi asidik yapısıyla ağız içi yaraların iyileşmesinde oldukça etkili olan limon pamuk yardımıyla yara üzerine uygulanabilir.