Ağızdan Girilerek Yapılan Operasyonla Umutlandı

İzmir
'de kan kanseri tedavisi gören Gülseren Sandal
, hastalığını tetikleme olasılığı bulunan paratiroid bezi büyümesi hastalığını ağız içinden girilerek 20 dakika süren bir ameliyatla atlattı. Urla
'da yaşayan 3 çocuk ve torun sahibi olan 73 yaşındaki emekli Sandal'a 5 yıl önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kan kanseri teşhisi kondu.
Kemoterapi ve ışın tedavisinin ardından ilaç tedavisi görmeye devam eden Sandal'ın şiddetli kemik ağrıları yaşaması sonrası aynı hastanede görev yapan Genel Cerrahi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Koray Baş tarafından paratiroid bezi büyümesi tanısı kondu.
Kan kanseri hastalığını tetikleme riski nedeniyle ameliyat olması gereken Sandal'ın kanser hastalığının getirdiği zorluklar nedeniyle ağız içinden ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.
Ağızdan boğaza girilerek kesi yapılmadan 20 dakikalık operasyonla paratiroid bezi alınan hasta 2 günde sağlığına kavuştu.
Genel Cerrahi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Koray Baş, AA muhabirine yaptığı açıklama, hastalarının yaşama olan bağlılığından çok etkilendiğini, yaş ve geçirdiği hastalığa bağlı olarak tedavi etmek için yöntemler aradıklarını söyledi.
Hastalarının kan kanseri tedavisi olmaya devam ettiği için açık ameliyat olmasının riskli olabileceğini düşündüklerini belirten Baş, şunları kaydetti:
"Açık ameliyatta yara iyileşmesi daha uzun sürdüğü gibi enjeksiyon kapma riski daha fazla. Ağız içinden girilerek boğazında kesi olmadan bu ameliyatı yapmaya karar verdik. Hastamızın endişeleri bu anlamda yerini umuda bıraktı. Hastamız kaldığı yerden kan kanseri tedavisine devam ediyor."
Hasta Gülseren Sandal da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını söyledi.
Kendisini ameliyat olmaya doktorunun ikna ettiğini anlatan Sandal, "Ameliyat sonrası vücudumdaki kalsiyum oranım normale döndü. 3 günde toparladım. Kan kanseri hastasıydım, hastalığımı yenmek üzereyim. Ameliyatın ardından paratiroid hastalığını da yendim, böylelikle 2'inci kez yaşama dönmüş oldum." diye konuştu.