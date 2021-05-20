Ağızdan salya akmasını ciddiye alın - Son Dakika

Ağızdan salya akmasını ciddiye alın

20.05.2021 10:36
Ağızdan salya akmasını ciddiye alın, System.String[]

Gece uykusunda ağızdan salya gelmesinin birçok rahatsızlığın habercisi olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr.

Gece uykusunda ağızdan salya gelmesinin birçok rahatsızlığın habercisi olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Vedat Göral "Yanlış uyku pozisyonu, reflü, bazı diş ve ağız problemleri, kafa travmaları, Parkinson, alerjiler, yemek borusu kanserleri, bazı ilaçlara ait yan etkiler, sinir sistemi bozuklukları ve bağırsak parazitleri gece uykusunda ağızdan su gelmesine neden olabilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, özellikle gece uyurken ağızdan salya akmasının birçok hastalığın habercisi olabileceğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Göral, "Bazı kişilerde gece uykusunda ağızdan su gelmesi kişinin yanlış uyku pozisyonu, reflü hastalığı, bazı diş problemleri, kafa travmaları sonrası, diş çıkarma dönemi, bazı ilaçlara ait yan etkiler, sinir sistemi bozuklukları, ağız anatomisinde problem ve bağırsak parazitleri gibi etkilerden dolayı meydana gelebilir. Uyku pozisyonu da genellikle ağız içinde salyanın birikmesine neden olur. Yan veya yüzüstü uyuyan insanlarda uyurken salya akması daha olasıdır. Özellikle ağzınızdan nefes alma eğilimindeyseniz veya sinüs yollarınızda tıkanıklık varsa biriken salya nefes almak için ağız açıldığında dışarı çıkmaya başlayabilir" diye konuştu.

YEMEK BORUSU KANSERİ DE NEDEN OLABİLİR

Alerji, yemek borusu kanseri ve Parkinson hastalığının da salya akmasına neden olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti:

"Multipl skleroz (MS), Parkinson hastalığı, Müsküler distrofi gibi nörolojik hastalıklar ve yemek borusu kanserleri ağızdan salya akmasına neden olabilir. Antipskotik ilaçlar ve Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar da salya akmasına neden olabilir. Alerjik durumlarda da, uyku apnesinde de ağızdan salya akması gelişebilir."

TÜKÜRÜK BEZİNE BOTOKS UYGULANABİLİR

Prof. Dr. Göral, tedavi için yapılabilecekleri ise şu şekilde sıraladı:

"Öncelikle uyku pozisyonu değiştirilmelidir. Sırtüstü pozisyon tercih edilirse böylece tükürük ağıza ve yastığa akmaz. Ağzınızda sağlıklı bir tükürük dengesi sağlamak önemlidir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği'ne göre tükürük vücudumuzu enfeksiyondan korumada hayati bir rol oynar. Aşırı tükürük salgısı olan vakalarda, tükürük bezlerine botoks uygulaması da yapılabilir. Ağıza konan bazı cihazlar gece daha rahat uyumamızı sağlar, salya ve horlamaları azaltır. Uyku apnesi olanlar CPAP kullanmalıdır. Parazit saptanırsa, parazit ilaçları kullanılabilir. Ağızdan tükürük akmasının nedenlerinden biri kişinin ağzından nefes almasına ve dolayısıyla tükürük akmasına sebep olan tıkanık burundur. Burun ve sinüs kanallarının Kulak Burun Boğaz bölümünde temizlenmesiyle kişi daha rahat nefes alır, gece uykusunda ağzını açmayacağı için yastığını ıslatmaz. Stres ve sıkıntı varsa, psikolojik destek alınmalıdır. Ağızdan salya akması ilaçların yan etkisine bağlı ise o ilaçlar değiştirilmelidir."


Ağızdan salya akmasını ciddiye alın

Üniversite, Kbb, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Ağızdan salya akmasını ciddiye alın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak         
11:09
Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
11:03
Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın         
10:54
Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker anti tank roketi gibi ağır silahlarla firar etti Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker anti tank roketi gibi ağır silahlarla firar etti         
10:49
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi         
10:05
Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 11:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağızdan salya akmasını ciddiye alın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement