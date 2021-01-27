Ağla yaylasında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Ağla yaylasında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

27.01.2021 19:21

- Ağla yaylasında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı Yıl boyunca hava sıcaklığı, deniz ve güneşi ile gündeme gelen Muğla bu defa çetin kış şartları ile gündeme geldi.

- Ağla yaylasında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

MUĞLA - Yıl boyunca hava sıcaklığı, deniz ve güneşi ile gündeme gelen Muğla bu defa çetin kış şartları ile gündeme geldi. Turizm merkezi Muğla'da aniden bastıran kış şartları nedeniyle karda mahsur kalan 15 kişi İtfaiye Ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Ağla Yaylası'na araçlarıyla gezmeye giden ve dönüş yolunda aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kalan 3 araç içindeki 15 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köyceğiz ilçe merkezine 11 kilometre mesafede bulunan 800 rakımlı Ağla Yaylası'na günübirlik gezmeye gidenler, dönüş yolunda araçları kara saplanınca mahsur kaldı. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Yayla yoluna ulaşan ekipler, kara saplanan 3 araç içindeki 6'sı çocuk 15 kişiyi, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Kurtarılan kişiler ekiplere ait araçlarla ilçeye döndü.

Ağla yaylasında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Ağla yaylasında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Ağla yaylasında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Ağla yaylasında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Köyceğiz, İtfaiye, Turizm, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağla yaylasında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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